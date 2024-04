La semana pasada, el mundo del fútbol fue testigo de una revelación sorprendente por parte de Caroline Celico, la exesposa del otrora jugador brasileño, Kaká. Celico, quien estuvo casada con el ex Real Madrid y AC Milan durante varios años, ha abierto el velo del misterio que rodeaba su separación, revelando que su decisión de divorciarse fue motivada por una razón inusual: Kaká era “demasiado perfecto”. “Nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, confesó Celico al ser cuestionada sobre las causas que la llevaron a solicitar el divorcio.

La noticia dio cuenta de las relaciones humanas, incluso dentro de los matrimonios que parecen tenerlo todo. La pareja, que se separó en 2015, ha mantenido durante mucho tiempo un absoluto silencio sobre los motivos de su ruptura, dejando a sus seguidores con la incertidumbre sobre los detalles íntimos de su vida personal.

Sin embargo, la verdad finalmente ha salido a la luz, con Kaká dando un paso adelante para compartir su versión de la historia en una entrevista exclusiva para un podcast. El exfutbolista reveló que hizo todo lo posible por salvar su matrimonio, resistiendo con todas sus fuerzas la separación.

“En 2015, yo estaba casado, y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería estar casada. Me dijo: ‘No estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio’. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, y ella pidió volver a Brasil. Sus palabras fueron: ‘Quiero volver a Brasil, quiero vivir ahí y ya no quiero estar casada’”, compartió Kaká, revelando la difícil situación que enfrentaba su matrimonio.

El exfutbolista también abordó cómo su fe cristiana lo motivó a luchar contra la disolución de su matrimonio. “El cristiano no se casa para divorciarse”, afirmó, subrayando el compromiso que había asumido tanto con su esposa como con sus creencias religiosas.

Desafortunadamente, a pesar de sus esfuerzos, Kaká no pudo evitar que el divorcio finalmente se llevara a cabo. “Leí un libro de 40 días llamado ‘Prova de Fogo’, que es genial y recomiendo a cualquiera que tenga problemas de matrimonio. Hice todo lo posible para que el divorcio no ocurriera, porque es ahí donde surge el conflicto del cristiano”, explicó, revelando los pasos desesperados que tomó en un intento por mantener unida a su familia.

Tras la firma de los papeles de divorcio en diciembre de 2015, Kaká enfrentó un período de ajuste y reflexión, tratando de reconciliar su situación con sus creencias religiosas. “Me quedé un año soltero, tratando de asimilar la situación y llevándola como cristiano, hablando con los pastores, porque la Biblia te dice que no te divorcies y yo estaba ahí, divorciándome”, reveló Kaká sobre la lucha interna que enfrentó por largo tiempo.





Así es la nueva vida amorosa de Kaká





En 2016, solo un año después de haberse divorciado de Caroline Celico, con quien tuvo dos hijos, Luca e Isabella, Kaká empezó a salir con Carol Dias, una modelo brasileña que por ese entonces tenía 24 años. Hizo pública su relación en redes sociales y en 2019 le propuso matrimonio, una noticia que el también exjugador del Sao Paulo y Orlando City compartió con todos sus seguidores.

Tras un par de años casados, la familia que formaron Kaká y Carlo Dias empezó a crecer. En octubre de 2020 llegó al mundo, Esther, la primera hija del matrimonio y la tercera del exjugador brasileño. Exactamente dos años después, Ricardo Ricardo Izecson dos Santos Leite volvió a anunciar que fue papá.

Al día de hoy, la realidad de Kaká dicta que ha terminado de rehacer su vida, logrando tener dos hijos con Carol Dias, quien a pesar de su labor de madre no ha dejado de ejercer su profesión de modelo, destacando en las pasarelas de Brasil y en varias novelas de la cadena Globo en la que ha trabajado en su país.

¿Y qué pasó con la exesposa de Kaká?





Actualmente, Carol Celicó está casada con el empresario Eduardo Scarpa, con quien parece haber encontrado la felicidad que buscaba. De hecho, espera a su tercer hijo. Las declaraciones de Celicó generaron gran revuelo en las redes sociales, donde sus seguidores debaten sobre el significado de la perfección en una relación y la importancia de la felicidad personal.

Caroline Celico rehízo su vida tras separarse de Kaká y ahora está casada con el empresario brasileño Eduardo Scarpa. (Foto: Getty Images)

