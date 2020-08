Barcelona sufrió una dura derrota por 8-2 ante Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League. La paliza fue un golpe sin precedentes para sus hinchas, pero un beneplácito para el máximo rival, el Real Madrid, que disfrutó con el sufrimiento de Lionel Messi y compañía.

Así lo ha revelado Edu Aguirre en ‘El Chiringuito'. Según el periodista español, el campeón de LaLiga ha disfrutado la eliminación del Barcelona en Lisboa. Los jugadores blancos no cabían de felicidad por el resultado, que enaltece más la hegemonía que tienen en Europa.

“Este nuevo batacazo en Champions ha sentado muy bien, muy, muy bien a muchos jugadores del Real Madrid. Prácticamente todos habrán visto el partido. Con los que yo he hablado estaban felices, eufóricos, diría yo”, dijo Aguirre en el sintonizado programa español.

Tal como apunta la citada fuente, la goleada que sufrió el Barcelona, la peor registrada en competiciones europeas, era algo que Real Madrid veía venir. Para los blancos, el Bayern era un rival inalcanzable para los catalanes. Y así fue.

“Sabían que no había ninguna posibilidad de que ganara el Barça la Champions y me decían: ‘Lo que a nosotros nos ha costado ganar al Bayern las veces que hemos ganado, sabiamos que este Barça no llegaba’”, reveló Edu Aguire que le contaron desde el seno del vestuario madridista.

Con una caída estrepitosa finalizó el periplo europeo de un Barcelona que cierra el curso sin títulos. Su última ‘Orejona’ data de 2015 cuando Messi y Suárez estaban en su esplendor, en un trío de ensueño que completaba un tal Neymar.





