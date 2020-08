El rival del viernes llega con 26 victorias de los últimos 27 partidos, ha recuperado su esencia con Hans Flick como entrenador; y todo ello con un inspirado Robert Lewandowski, tal vez en su mejor momento. Sin embargo, el presente del atacante polaco no es algo que le quite el sueño a Quique Setién, quien reconoció el gran futbolista que es el ‘bávaro', pero dijo que no está a la altura de Messi. El entrenador azulgrana habló en la previa del Barcelona vs Bayern Munich por cuartos de final de Champions League.

“Es un gran futbolista, pero creo que no está a la altura de Leo. Eso creo que está claro. Es verdad que está en un grandísimo momento y que está muy bien asistido por muchos compañeros que tiene alrededor”, señaló Setién.

Y agregó: “Está muy bien, pero Leo también. Ya lo vimos contra el Napoli. Es bueno que estos jugadores estén en el campo y podamos disfrutar de ellos”.

El momento del Bayern

“Sabemos del potencial del rival. Intentaremos minimizar sus puntos fuertes. Son potencialmente extraordinarios, pero también nosotros lo somos. Creo que será un partido igualado, con alternativas para los dos. Seguro que tenemos mucho que decir en este partido”

¿Llega Dembélé?

Lo hemos preparado bien. Es una satisfacción tener ya a Dembélé en la convocatoria. Estará en disposición de participar si lo consideramos oportuno. Lleva casi un año sin poder participar, pero tenemos la ilusión de que pueda participar y hacerlo bien”.

Dibujo táctico

“Nos hemos planteado muchas cosas, pero no las podremos ver hasta mañana. Quizás el dibujo no sea tan importante. Tenemos claro el talento y la velocidad que tiene este equipo sobre todo en ataque. Cuando tengan el balón, no nos quedará otra que defender. Mientras tanto, creo que siempre será mejor tratar de conservar el balón y hacerles daño en la medida de lo posible”.

