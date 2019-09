Cuidado, Barça: el 'otro Ansu Fati' que se encuentra en la mira de un 'monstruo' de la Premier League

► El Signal Iduna Park quiere Champions: las alineaciones del Borussia Dortmund vs Barcelona [FOTOS]



A pocas horas del partido entre Barcelona vs Dortmund , válido por la fecha 1 del grupo F de la Champions League , los hinchas azulgranas se han visto sorprendidos por una información que tiene a uno de los canteranos 'blaugranas' como protagonistas. Hablamos de Riqui Puig , otra de las promesas 'Culés', como Ansu Fati, que estaría nada menos que en la mira del Manchester City del Josep Guardiola.



Según medios en Europa, el entrenador nacido en Santpedor quiere reforzar la volante de su equipo con un jugador como Puig, al que le ofrecería la regularidad que Ernesto Valverde no le da en el club azulgrana. Pese a su gran talento, el llamado 'nuevo Iniesta' todavía no ha ganado importancia en el primer equipo. A día de hoy, juega en la Tercera con el Barcelona 'B'.

En cuanto al dinero, el campeón de la Premier League tendría que abonar los 100 millones de euros que indica como cláusula de rescisión el contrato de Riqui Puig. El canterano renovó con el FC Barcelona hasta 2021 con el objetivo de hacerse un hueco en la plantilla principal, pero con sus 20 años, sigue sin recibir oportunidades ante el 'overbooking' de volantes.

Riqui Puig está en la gira del Barcelona en Japón. (Foto: Getty) Riqui Puig estaría en la mira del Manchester City. (Foto: Getty)

¿Fuga del Barcelona?

No se trata de la primera vez que Riqui Puig suena fuera del Barcelona. En el mercado de fichajes pasado, el joven volante estuvo en los planes del Manchester United, quien lo tenía en carpeta por si Pogba se iba al Real Madrid. También lo quiso el Al-Saad de Xavi Hernández en calidad de préstamo, pero Bartomeu cerró todas las puertas.



Recordemos que Riqui Puig no figura ni en la lista de convocados para el duelo entre Barcelona vs. Borussia Dortmund de este martes, que empezará a las 2 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para todo América Latina a través de FOX Sports. Partidazo en el Signal Iduna Park.

