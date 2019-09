Alcácer calienta el Barcelona vs. Dortmund: "En el 'Barza' hubo gente que se portó mal conmigo"

Barcelona no la tendrá nada fácil ante Borussia Dortmund este martes frente al Borussia Dortmund por la fecha 1 del Grupo F de la Champions League. Y es que los culés tendrán a varios jugadores de nivel por delante como Marco Reus, Raphael Guerreiro, Mario Götze y Paco Alcácer. Justamente, el delantero español tiene pasado en el Camp Nou ya que estuvo allí hasta el mes de agosto del año 2018.

En Barcelona , Paco Alcácer no gozó de muchas oportunidades para jugar y ahora en Borussia Dortmund no se cansa de meter goles semana a semana. Este domingo, el delantero español habló para el programa Què T'hi Jugues de la Cadena Ser Catalunya y allí reveló que no la pasó tan bien en la tienda azulgrana.

"Tengo respeto hacia muchas personas, aunque en el 'Barza' muchos se portaron mal conmigo. Mis compañeros me trataron bien siempre e igual parte de la hinchada. Como pasa en cualquier trabajo, si das todo de ti y no confían, pues ya no empiezas a darlo todo. Yo quería muestras de confianza", fue lo que apuntó Alcácer, también ex Valencia.

Alcácer se tiene fe para el partido clave ante Barcelona

Asimismo, aclaró si celebrará si es que le marca a su ex equipo en la jornada inaugural de la Copa de Europa. "Eso va a depender del momento, la verdad. Acá me han tratado bastante bien y los hinchas son muy eufóricos. Van a estar a tope, al igual que nosotros", añadió el internacional con la Selección de España.

De otro lado y en la previa del choque frente al Dortmund, Barcelona viene de golear 5-2 al Valencia por la fecha 4 de LaLiga Santander. Lionel Messi ya se entrena con el grupo tras superar una lesión, pero no se espera que sea tomado en cuenta por el técnico Ernesto Valverde. El tridente de ataque culé estaría formado por Antoine Griezmann, Ansu Fati y Luis Suárez.

► ABC para Ansu Fati: el consejo de Messi y Barcelona para llegar a ser un crack

► Socio del Real Madrid le pide a Ramos que cambie de look y que...

► Le roban la casa y le dejan vacía la caja fuerte: el calvario de Umtiti en Barcelona

► La explicación de Florentino de por qué no pudo fichar a Lewandowski