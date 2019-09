Sin pelos en la lengua: Ter Stegen no se calla, le responde a Neuer y 'enciende' la bronca en Alemania

► Real Madrid sonríe: PSG descarta a Mbappé y a Cavani para el debut por Champions en Francia



De tú a tú. El guardameta teutón del Barcelona , Marc-André ter Stegen , aseguró este lunes en la previa del debut de los suyos ante el Borussia Dortmund por la Champions League 2019-20 , que las declaraciones de su compañero de selección Manuel Neuer , titular indiscutible en Alemania , son "injustas" y defendió su manera de actuar en los últimos años siendo suplente del actual arquero del Bayern Munich.



Es así que en la rueda de prensa previa al encuentro de la Champions contra el Borussia Dortmund, Ter Stegen reaccionó a las palabras de su compañero de selección. "Es un sentimiento que tengo, pero en los últimos años se puede ver cómo me he comportado y creo que hay declaraciones que son injustas", lamentó el '1' del Barza, sobre la respuesta del alemán.



En este sentido, Ter Stegen resaltó que los suplentes "no siempre están contentos" e insistió en que "los jugadores que no pueden jugar siempre quieren jugar". No cabe duda que esta bronca entre ambos cracks de Alemania dará mucho de que hablar en los próximos días, pero esperemos -por el bien del fútbol- que no termine con algún tipo de represalia de parte de Joachim Löw.

Guerra en Alemania: Neuer respondió primero

Como bien se recordará, en unas declaraciones recientes, el portero del conjunto 'Bávaro', capitán la selección de Alemania, respondió a unas palabras del guardameta del Barcelona, que se quejó de su situación en la 'Mannschaft' , y le sugirió pensar más en el bien del grupo. Ter Stegen no es feliz estando en la banca sabiendo que su desempeño está por muy encima que el de Neuer.



"Hay muchos porteros muy buenos. La discusión no es justa con respecto a Bernd Leno y Kevin Trapp. Entiendo perfectamente que quien no juega esté insatisfecho, pero lo importante es el éxito del equipo y tenemos que apoyarnos los unos a los otros", señaló Neuer el último fin de semana, respecto a las declaraciones de Ter Stegen.



