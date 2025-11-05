Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Barcelona vs. Brujas EN VIVO: dónde ver y canales de ESPN y Movistar Liga de Campeones
Barcelona vs. Brujas se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 4 de la Fase de Liga de la Champions League. Sigue la transmisión por ESPN, Disney Plus, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports y HBO MAX.
Barcelona vs. Brujas se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 4 de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. ¿En qué canales se verá? Conéctate a ESPN (Disney Plus Premium) si estás en Latinoamérica, Movistar Liga de Campeones desde España y en México por HBO MAX y TNT Sports; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora juegan? Este encuentro está programado para el miércoles 5 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; y seis horas más en España) y se disputará en Estadio Jan Breydel.
Barcelona vs. Brujas se enfrentan por la Champions League. (Video: ESPN)