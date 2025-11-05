Barcelona vs. Brujas se enfrentan por la Champions League. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Barcelona vs. Brujas se enfrentan por la Champions League. (Diseño: Christian Marlow / Depor)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 4 de la Fase de Liga de la . ¿En qué canales se verá? Conéctate a ESPN (Disney Plus Premium) si estás en Latinoamérica, Movistar Liga de Campeones desde España y en México por HBO MAX y TNT Sports; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora juegan? Este encuentro está programado para el miércoles 5 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; y seis horas más en España) y se disputará en Estadio Jan Breydel.

Barcelona vs. Brujas se enfrentan por la Champions League. (Video: ESPN)
Barcelona vs. Brujas se enfrentan por la Champions League. (Video: ESPN)

TAGS RELACIONADOS