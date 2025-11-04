Barcelona vs. Brujas se ven las caras este miércoles 5 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora en Perú, Colombia y Ecuador; 4:00 p.m. en Venezuela y Bolivia; 5:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; y 9:00 p.m. en España), en el encuentro válido por la fecha 4 de la fase de liga en la Champions League 2025-26. A continuación, conocerás los detalles del duelo, los canales con derechos televisivos para transmitirlo y a qué hora comienza.

Barcelona irá a Bélgica con la premisa de asegurar su pase a los octavos de final de la Champions League. Si bien tienen 6 puntos (producto de 2 victoria y 1 derrota), de ganar darán un paso importante para ubicarse entre los ocho primeros de la competencia que clasifican directo a octavos de final.

Los dirigidos por Xavi Hernández atraviesan un momento sólido, con 10 triunfos, un empate y solo dos derrotas en lo que va de la temporada. Su rendimiento combina madurez táctica, control del ritmo de juego y una notable capacidad para adaptarse a distintos contextos.

Brujas ha convertido su estadio en una de las canchas más difíciles de visitar en el continente. El conjunto belga se mantiene invicto como local y ha ganado todos sus partidos de esta temporada en la UEFA Champions League, incluyendo fases clasificatorias.

Su rendimiento en el Jan Breydel Stadion ha sido impresionante: Mónaco (4-1), Rangers (6-0) y Salzburgo (3-2) fueron incapaces de sacar siquiera un punto en Bélgica. Sin embargo, el reto de esta jornada será completamente distinto.

El Barcelona representa un nivel superior, tanto en talento como en experiencia, y el Brujas deberá redoblar esfuerzos si quiere mantener su fortaleza intacta. El técnico belga probablemente optará por un planteamiento conservador, priorizando la solidez defensiva y la disciplina táctica.

Un empate sería considerado un excelente resultado para los locales, especialmente teniendo en cuenta la diferencia de jerarquía entre ambas plantillas. Además, los belgas no han perdido ninguno de sus diez partidos en casa esta temporada, con un balance de nueve victorias y un empate, algo que sin duda alimenta su confianza.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Brujas?

El partido entre Barcelona vs. Brujas se disputará en el estadio Jan Breydei y contará con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming a través de Disney Plus. En Argentina, el encuentro se podrá ver por Fox Sports, mientras que en México será televisado por Caliente TV. En España, estará disponible por Movistar Plus y LaLiga TV.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Brujas?

El encuentro entre Barcelona vs. Brujas está programado para este miércoles 5 de noviembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela y Bolivia comenzará a las 4:00 p.m.; en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay a las 5:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; mientras que en España el duelo iniciará a las 9:00 p.m.

