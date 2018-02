Aunque la alegría no duró mucho, no deja de ser un golazo. Willian se encargó de abrir el marcador en el Barcelona vs. Chelsea por la ida de los octavos de final de la Champions League. El brasileño rompió el empate en un partido discreto y con contadas situaciones de gol.

En Stamford Bridge, sobre los 62', Willian aprovechó el espacio que le dejaron para rematar y sacó un gran disparo que pasó pegado al palo de Ter Stegen. La jugada fue iniciada tras un tiro de esquina de Cesc Fabregas y posterior pase de Eden Hazard. El exjugador de Shakhtar Donetsk no perdonó.

Willian, además de por el gol del Chelsea que hizo estallar el estadio londinense, fue protagonista al estrellar dos veces la pelota con el palo en lo que pudo ser un par de goles de los 'Blues'. Para tristeza de los ingleses, Lionel Messi anotó , a los 75', el gol del empate final.

Chelsea, el vigente campeón de la Premier League, midió en Londres la fiabilidad del Barcelona de Ernesto Valverde con la moral recuperada después de sus dos últimas victorias y sabedor de que sólo un triunfo en la Champions League salvaría una decepcionante temporada.



Con el bache de enero ya prácticamente olvidado, los 'blues' de Antonio Conte llegaron al trascendental duelo de Champions tras encadenar dos victorias contundentes y reparadoras. Eso sí, no suponen un cálculo real esas goleadas, puesto que llegaron ante el West Brom (3-0), último clasificado en la liga, y Hull (4-0), equipo en puestos de descenso en Segunda división.



Con un golazo, Willian le dio la primera ventaja a Chelsea ante Barcelona por la Champions League. (Getty Images / YouTube)

