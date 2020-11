El inicio del Barcelona en la Champions League ha hecho soñar a los hinchas con ver a su equipo campeón al final de la temporada. No obstante, desde el punto de vista del entrenador de Dinamo de Kiev, Mircea Lucescu, el nivel del momento no sea suficiente para llegar a esa meta.

Un día antes del compromiso entre españoles y ucranianos por la Champions League, el director técnico rumano fue claro cuando respondió a un periodista la consulta de que si el Barcelona “está para competir y ganar” la competencia de clubes más importante de Europa.

“Sinceramente, no. Está haciendo un gran trabajo con los jóvenes. Necesita tiempo. Bayern Múnich, PSG, Manchester City son en este momento equipos de nivel más alto, son jugadores de gran experiencia. Por eso, no. Pero no se sabe. Alguien como Messi cada partido puede hacer mucho para todo el equipo”, aseguró Lucescu en rueda de prensa.

Eso sí, el guía del Dinamo de Kiev consideró que Barcelona será otro equipo en los próximos meses. “Seguro clasificará, después tiene tiempo, encuentros en el campeonato español. Mínimo 12, 14 partidos en el campeonato, hasta primavera. Después de primavera, será otro equipo. Porque un entrenador necesita mínimo seis meses para darle al equipo su impronta”, señaló.

Tras golear a Ferencvaros y derrotar a Juventus, Barcelona recibirá este miércoles 4 de noviembre a Dinamo de Kiev, en el Camp Nou, en el marco de la tercera jornada del Grupo G de la Champions League. El partido está programado para las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN 2.





