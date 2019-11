No van las cosas como se quisiera en Dortmund. Lucien Favre no predica el fútbol que quisieran los hinchas y los resultados ubican al Borussia en la sexta posición de la Bundesliga, a cinco unidades del líder Borussia Monchengladbach. Ante ello, a tres días del encuentro entre Barcelona vs. Borussia Dortmund, Mauricio Pochettino asoma como el posible reemplazo del suizo de cara al final de temporada. El argentino se encuentra libre.

De acuerdo a SportBild, el entrenador argentino es del gusto de los teutones por su estilo de juego y presión constante que pide en ataque a sus futbolistas. Pochettino fue cesado de parte del Tottenham y no ha asegurado que desea un año sabático, por lo que directivos del club podrían acercarse a él en los próximos días para preguntarle por su situación.

Pochettino fue cesado en la Premier League para ser reemplazo por José Mourinho, técnico que debutó con un triunfo en su primer partido al mando de los ‘Spurs’.

La situación del Dortmund

El último empate en casa ante el Paderborn, el colista de la Liga alemana, ha provocado una reunión de urgencia para el lunes para definir la situación de Favre.

El Dortmund ha logrado cinco triunfos, cinco empates y dos derrotas en 12 encuentros disputados a lo que va de la fecha en el torneo alemán, mientras que en la Champions parece seguro con el segundo puesto con tres de ventaja sobre el tercero, el Inter de Milán.

Barcelona y Borussia Dortmund se enfrentan el miércoles (3 p.m. hora peruana) por la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Se juega un partidazo.

