Neymar es uno de los mejores amigos de ‘Gabigol’ y ha vuelto a quedar demostrado el último sábado, en medio de la final de la Copa Libertadores, cuando el crack del PSG llamó a su par del Flamengo para conversar sobre el partido en el Monumental de Ate. Así lo ha revelado el mismo héroe del ‘Mengao’.

“Está genial el cariño que me tiene. Me pongo muy feliz. Soy muy hincha de Neymar y él es un tipo espectacular. Tal vez ustedes hablan mucho de él porque no lo conocen la persona que es”, indicó ‘Gabigol’, cuya novia es la hermana de ‘Ney’.

Quiso conversar con Marcelo Gallardo

El delantero del Flamengo Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, estrella de la final de la Copa Libertadores al anotar los dos goles de su equipo en el triunfo por 2-1 sobre el River Plate, confesó que al final del partido se quedó con las ganas de hablar con Marcelo Gallardo, técnico del equipo argentino.

“Quería felicitarle por la gran campaña, no solo esta sino también la pasada, pero al final no pude hablar con él”, contó ‘Gabigol’ tras el partido donde con sus goles destronó al último campeón del máximo torneo continental a nivel de clubes.

Sobre el desarrollo del partido, el delantero brasileño recordó que los partidos durante noventa minutos y hasta el final siempre pueden pasar cosas."Cuando estoy en la cancha quiero hacer muchos goles. Hoy hice dos y gracias a Dios sirvieron para llevarnos la Copa", valoró el atacante de 23 años.

'Gabigol' fue la sensación de la Copa Libertadores 2019. (Getty)

