¡Qué genios! Jordi Alba se 'rompió', salió del partido y su suplente natural vio todo desde la grada [VIDEO]

Ernesto Valverde pensó que para el Barcelona vs Dortmund ( EN VIVO aquí ), válido por la fecha 1 de la Champions League, no iba a necesitar de Junior Firpo. Sin embargo, el destino le ha jugado en contra al 'Txingurri' con una lesión de Jordi Alba antes del final del primer tiempo.



El lateral izquierdo del Barcelona se retiró del partido en el Signal Iduna Park acusando molestias musculares. Minutos antes fue atendido por el doctor Pruna, quiso probar, pero Valverde prefirió no tomar riesgos y puso a Sergi Roberto en su lugar.



Jordi Alba se ha retirado a los 40' del Barcelona vs Dortmund tras una dolencia en la rodilla. (FOX Sports)

El lateral derecho del Barcelona tomó el puesto de Semedo y este ocupó el hueco que dejó Alba. Como cosa insólito, el reemplazo natural del exjugador de Valencia estaba en la grada al ser descartado de la lista final de 18. Para no creer lo de Valverde.

Borussia Dortmund y Barcelona empataron a cero al descanso en el Signal Iduna Park, donde los entrenadores de ambos equipos plantearon un primer tiempo táctico en el que el conjunto visitante generó poco peligro en ataque.



En unos primeros 45 minutos igualados, la ocasión más clara la tuvo el conjunto alemán con un disparo franco desde el interior del área de Marco Reus que rechazó el guardameta azulgrana Marc-André ter Stegen.

