se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmitirán por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar Liga de Campeones en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 9 de septiembre las 11:45 a.m. y tendrá lugar en el (Barcelona, España).

Barcelona vs. Feyenoord se enfrentan por la fecha 1 de la Fase de Liga de la Champions League. (Video: FC Barcelona)
Barcelona vs. Feyenoord se enfrentan por la fecha 1 de la Fase de Liga de la Champions League. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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