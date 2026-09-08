Barcelona vs. Feyenoord juegan este miércoles 9 de septiembre, en el partido válido por la fecha 1 de la Fase de Liga de la Champions League 2026-27. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Camp Nou (Barcelona, España). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Los blaugranas, con uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro, Lamine Yamal, parten como amplios favoritos para iniciar la competición con un triunfo. Además del español, los dirigidos por Hansi Flick cuentan con los brasileño Gabriel Jesús y Raphinha, además del inglés Anthony Gordon.

En este punto solo en cuanto al ataque, pues los culés sumaron a su plantilla al mejor futbolista del último Mundial, el mediocampista Rodri, quien tras varios años dejó el Manchester City, y es el encargado de manejar el ritmo del equipo.

Barcelona es, sin duda, uno de los máximo candidatos para ganar la Champions League, logro que no consiguen desde la temporada 2014-2015. Los vigentes campeones de España mantienen para esta campaña al núcleo de los últimos años y potenciaron todas sus líneas.

Los culés golearon de visita a Valencia el último fin de semana. (Foto: FC Barcelona)

En LaLiga son los únicos líderes con puntaje perfecto, luego de disputarse cuatro jornadas con 17 goles anotados y apenas dos recibidos. Atrás quedó con 9 unidades Real Madrid que perdió por la mínima diferencia ante Betis.

En frente estará uno de los clubes más importantes de Países Bajos que, si bien mantiene el invicto en su competición local, solo ha ganado tres de sus cinco encuentros. Eso sí, llega con la moral al tope, tras vencer de visita por 3-1 a NEC Nijmegen.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Feyenoord?

Barcelona vs. Feyenoord se enfrentan este miércoles 9 de septiembre por la fecha 1 de la Fase de la Champions League 2026-27. El encuentro, que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, está programado para las 11:45 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Feyenoord?

En cuanto a la transmisión del Barcelona vs. Feyenoord, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium; en España se verá por Movistar Liga de Campeones, canal de Movistar Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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