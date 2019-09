''Inter tiene equipo para ganar al Barcelona'': Alexis Sánchez ya calienta el duelo por Champions

Llave abierta. El extremo chileno Alexis Sánchez , nuevo delantero del Inter de Milán y exjugador del Barcelona , consideró este martes que el equipo milanés tiene potencial suficiente para ganar al conjunto catalán en la fase de grupos de la próxima edición de la Champions League. ¿Coincidís con él?



"Siempre es una ocasión especial jugar contra el Barcelona. Viví muchas cosas bonitas allí, tuve a buenos compañeros. Será un partido difícil pero tenemos que confiar en nuestro grupo", afirmó Sánchez en una entrevista difundida por la web oficial del Inter, a su llegada a Milán.



El cuadro milanés, que incorporó a Sánchez cedido procedente del Manchester United, está encuadrado en el grupo F junto a Barcelona, Borussia Dortmund y Slavia Praga. "Tenemos a jugadores para ganar al Barcelona y vamos a luchar", afirmó el "Niño Maravilla", que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa UEFA en los tres años pasados en el conjunto catalán.



Cabe recordar que Alexis Sánchez llega esta temporada al Inter de Milán tras vivir 18 meses complicados en el Manchester United, en los que no logró expresar su potencial, pero reconoció que su deseo de ganar no ha cambiado.



"Tengo las mismas ganas de triunfar. Me gusta jugar y me encontré muy bien aquí en el Inter. Quiero ganar algo y tenemos que luchar por ello con mis compañeros. Esto es lo que te permite ganar, estar unidos. Si lo hacemos podremos ganar muchas cosas", afirmó.



Asimismo, el chileno eligió el número '7' después de que el argentino Mauro Icardi lo dejara libre al marcharse cedido al París Saint Germain y podría debutar con el Inter después del parón de selecciones, tras estar en el banquillo en el duelo ganado el domingo contra el Cagliari.

