Un 'bombazo' antes del Barcelona-United: un 'Culé' firmará por el Real Madrid en el 2019, según 'The Sun'

En la previa del Barcelona vs Manchester United , por los cuartos de final de la Champions League en Camp Nou , los hinchas azulgranas se han visto sorprendidos por una información que este martes publica el prestigioso diario 'The Sun'.



De acuerdo al rotativo inglés, un canterano 'Culé' firmará por el Real Madrid este mismo verano por pedido de Zidane. Se trata nada menos que de Alejandro Grimaldo , el lateral izquierdo del Benfica que desde inicios de temporada ha sonado como refuerzo de los mejores clubes de Europa. Incluso en el FC Barcelona.



Y es que Grimaldo es una de las figuras del equipo portugués y parece estar listo para dar el gran salto a una liga más competitiva. Precisamente, 'The Sun' apunta que el Real Madrid será su destino y que 'sentará' a Marcelo y Reguilón. 'Bombazo' total.

Jugador: Grimaldo | Club: Benfica | Valor: 28 millones de euros. (Getty) Jugador: Grimaldo | Club: Benfica | Valor: 28 millones de euros. (Getty)

La noticia ha sorprendido a varios antes del Barcelona vs Manchester United ya que se creía que Bartomeu era de los más interesados en repescar a Grimaldo, jugador que estuvo en la inferiores blaugranas desde 2011 hasta 2016.



Hay que recordar que el Barcelona vs Manchester United está programado para las 2 de la tarde (hora en Perú, Colombia y Ecuador) y será transmitido para toda América Latina a través de ESPN. La ida quedó 1-0 a favor de los azulgranas con un autogol de Shaw.

