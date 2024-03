Para el Napoli, el duelo de este martes ante el Barcelona en Champions League supone mucho más que el acceso a cuartos de final por segunda vez en la historia del club, ya que el Mundial de Clubes de la FIFA, que se disputará en 2025, pasa por doblegar al combinado de Xavi Hernández. El objetivo del exequipo de Maradona es maquillar una temporada para el olvido con una clasificación histórica a cuartos de final. Un hito para el vigente campeón italiano, porque solo lo ha conseguido una vez en su recorrido, en la histórica campaña 2022-2023, que volvió loca a una ciudad entera durante meses de celebración.

Sin embargo, Aurelio de Laurentiis, presidente de Napoli, mira más allá. Quiere la Champions, o al menos por ahora estar en cuartos otra vez. Aunque anhela a toda costa es entrar en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, un torneo que garantizaría mayores ingresos para el equipo. Unos 50 millones de euros, mínimo, solo por clasificarse. Y meter al club en la élite del fútbol mundial. Es un paso muy grande y de Laurentiis quiere ser el primero en darlo en la ciudad sureña.

Consciente de la hazaña del ‘Scudetto’ de la pasada campaña, pero ciertamente decepcionado de la eliminación en ‘Champions’ ante el Milan, está ante una oportunidad única, quién sabe si irrepetible viendo el devenir de la actual temporada, en la que podría quedarse fuera de puestos europeos, de agrandar su legado. Actualmente marcha séptimo, a tres puntos de puestos de Conference League, cuatro de la Europa League y siete de la Champions League.

Para ello, el club del Vesubio tiene que quedar por delante del Juventus en el ránking UEFA, en el que, ahora mismo, los turineses tienen cinco puntos más. No obstante, la ‘Juve’ no tiene más partidos en Europa, por lo que no puede sumar en la actualidad. Cada victoria del Napoli supone dos puntos, cada clasificación a una nueva ronda 1 punto y cada empate 1 punto.

De Laurentiis está decidido a clasificar al Napoli. Y si no puede por lo deportivo, lo intentará en los despachos. Avisó el mandatario hace apenas unos días, en el ‘Football Summit’ del ‘Financial Times’, en Londres, de que no veía justo que un equipo como el Juventus, sancionado por la UEFA sin disputar competiciones europeas, se clasificara al Mundial de Clubes.

La transmisión del Barcelona vs. Napoli estará disponible en ESPN, STAR Plus, TNT Sports y HBO MAX. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás acceso a una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones minuto a minuto y los aspectos más relevantes del partido.

Barcelona y Napoli se miden por la vuelta de octavos de final de Champions League.

