El inicio del año no ha sido favorable para el FC Barcelona. A mediados de enero, sufrieron una derrota frente al Real Madrid en la Supercopa de España, y apenas una semana después, fueron eliminados de la Copa del Rey por el Athletic Club Bilbao. Además, su rendimiento en LaLiga 2023-24 ha sido inconsistente; lo que empezó como una competencia reñida con los merengues, ahora los ve rezagados por ocho puntos. Estos contratiempos han impulsado a Xavi Hernández a anunciar que su etapa como entrenador del Barça finalizará al cierre de la temporada, aunque hay reportes sobre una salida anticipada, dependiendo del resultado de su próximo enfrentamiento en la Champions League contra el Napoli. En este contexto, el estratega se ha pronunciado y, además, ha emitido un pedido de apoyo.

En una conferencia de prensa previa al compromiso contra el equipo italiano, Xavi fue cuestionado sobre su futuro. Ante la posibilidad de que una eliminación frente al los Azules pudiera resultar en su partida como entrenador del conjunto azulgrana, el técnico destacó que su situación personal no era lo relevante, sino más bien lo que suceda con el equipo. Hizo hincapié en que él tiene un tiempo limitado en el cargo.

“Es el partido más importante de la temporada. Es la Champions League. Haría cuatro años que no llegamos a los cuartos de final. (...) Mañana no soy el importante, lo es el club. Yo tengo fecha de caducidad. Con la unión del barcelonismo y con el campo lleno, toca vivir otra noche mágica. No priorizo mi persona, priorizo al club y al equipo. Siento su apoyo”, reflexionó el DT.

Hernández también destacó que se enfrentarán a un oponente fuerte, a pesar de que no estén atravesando un buen momento en la liga italiana, donde actualmente ocupan el séptimo lugar, a cuatro puntos de la posible clasificación para un próximo torneo continental, que actualmente lo ocupa la Roma, al estar en el quinto puesto en la tabla de clasificación.

“Tenemos la ilusión de hacerlo bien, de competir. Es verdad que no pasan por su mejor momento, pero son los campeones del Scudetto. Espero un Nápoles valiente, que juegue desde atrás, que presione alto… Puede ser un partido bonito para el espectáculo, no especulan. Tienen un gran nivel individual. Será un partido grande y tocará competirlo de la mejor manera posible”, agregó.

Por último, el entrenador hizo un llamado de ayuda a la afición culé, expresando que su respaldo en el estadio será fundamental en este compromiso crucial que tendrán que enfrentar: “Montjuïc se tiene que parecer al Camp Nou. Los culés tienen que venir a animar y que esto sea una olla a presión. Que sean el jugador número 12 y que los jugadores sientan el apoyo”.





¿Cómo quedó el partido de ida entre Barcelona vs. Napoli?

Barcelona y Napoli jugaron por la ida de octavos de final de la Champions League, en el Estadio Diego Maradona, el 21 de febrero. Fue un partido trabado en la primera etapa. Sin embargo, las acciones comenzaron a tener mayor movilidad en el segundo tiempo. A los 60′, Robert Lewandowski se encontró el balón en el área para definir frente a Meret y colocar la ventaja para los azulgranas. Minutos después (75′), Víctor Osinhem hizo su labor de cazador en el área para solo empujar el balón y colocar la paridad. El duelo concluyó 1-1.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Napoli?

Barcelona vs. Napoli se realizará en el Estadio Olímpico de Montjuic este martes 12 de marzo. El inicio del juego está programado para las 3:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo dará comienzo a las 5:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 4:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Napoli?

La transmisión del Barcelona vs. Napoli estará disponible en ESPN, STAR Plus, TNT Sports y HBO MAX. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás acceso a una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones minuto a minuto y los aspectos más relevantes del partido.

Barcelona vs. Napoli empataron 1-1 en la ida por la Champions League. (Foto: AFP)





