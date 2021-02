El partido entre Barcelona y PSG, válido por la ida de los octavos de final de la Champions League, extrañará a uno de los mejores jugadores del mundo. Nos referimos a Neymar, quien por una lesión muscular verá desde casa el choque entre españoles y franceses en Camp Nou. Como era de esperarse, esta situación tiene bastante tocado al brasileño. Así lo ha demostrado con una publicación en su cuenta de Twitter.

Con el emoticono de la cara con lágrimas, el crack nacido en Sao Paulo ha confesado que el Barcelona-PSG era uno de los tres partidos que más quería jugar. Al ex Santos no le queda más opción que resignarse y rogar para no perderse el choque de vuelta en el Parque de los Príncipes el próximo 10 de marzo.

“Top3 partidos que más quería jugar”, ha escrito Neymar en una publicación que no ha tardado en volverse viral en Twitter, red social a través de la que el PSG le ha dado ánimos. “El fútbol siempre te da revancha ¡Vamos, Ney!”, remarcó el cuadro de la capital francesa.

La publicación de Neymar en su cuenta de Twitter.

Octavos de final, su maldición

Desde su llegada a París, Neymar solo ha jugado tres partidos de octavos de final de la Champions League de seis posibles. La pasada temporada contra el Borussia de Dortmund, fue la única vez que jugó los dos y también la única en la que el PSG superó esa ronda, gracias en buena medida al brasileño.

Contra el Barcelona se perderá la ida y será seria duda para la vuelta. Neymar estará dos semanas de reposo, antes de comenzar a ejercitarse en la tercera y, si todo va bien, volver con el grupo en la cuarta.

En el mejor de los casos, podría regresar para la vuelta contra el Barça, pero sin ritmo de competición, lo que obliga al PSG a afrontar la eliminatoria sin contar mucho con su estrella, como ya hizo en 2018 frente al Real Madrid y en 2019 contra el Manchester United.





