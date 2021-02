Juegan EN VIVO Barcelona vs PSG EN DIRECTO ONLINE en el Camp Nou, este martes 16 de febrero en el marco de la ida de los octavos de final de la Champions League, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). Sigue la transmisión y narración del compromiso por las señales de ESPN, Movistar Liga de Campeones, DirecTV y SKY Sports. Mira las principales incidencias del duelo que contará con Lionel Messi pero no con Neymar por lesión por el MINUTO A MINUTO de Depor.

No habrá duelo entre Messi y Neymar y no habrá retorno de quien fuera parte del tridente blaugrana del triplete de 2015. No habrá ese morbo, pero sí un partido entre dos equipos que aspiran a todo, y con un Barça al alza que quiere asemejarse a aquel que, por ejemplo, le endosó el recordado 6-1 al equipo parisino, con el que volteó el 4-0 del Parque de los Príncipes.

Barcelona vs. PSG: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Dos aspirantes en un duelo igualado que, cuando tuvo lugar el sorteo, no lo parecía tanto. Pero aquella balanza que situaba al PSG como claro favorito, se ha equilibrado. Y, en parte, por el estado de forma de un Leo Messi que parece claramente pretendido por los parisinos. Sin duda, los focos estarán sobre el argentino, que llega al alza también en el aspecto goleador junto a un Griezmann también mejorado en su rendimiento y un Dembélé por fin con regularidad.

En lo negativo, para Koeman, las bajas. Si Pochettino no podrá contar con Neymar ni Di María, y podría recuperar a Marco Verratti, el neerlandés, que apostó por las rotaciones en la goleada ante el Alavés, sigue sin disponer de Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Ansu Fati, Ronald Araújo ni Martin Braithwaite.

Si bien es cierto que Mauricio Pochettino, que tiene el ‘caramelo’ de poder optar a la ‘Champions’ tras llegar recientemente a París --donde fue jugador importante en su día--, no podrá contar tampoco con Ángel Di María, en sus filas está un Kylian Mbappé con unas características idóneas para dañar la zaga blaugrana.

Barcelona vs. PSG: probables alineaciones

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Sergiño Dest, Samuel Umtiti, Clement Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Ousmane Dembélé, Lionel Messi y Antoine Griezmann.

PSG: Keylor Navas, Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Marco Verratti, Idrissa Gueye, Moise Kean, Kylian Mbappé y Mauro Icardi.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player