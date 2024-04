El PSG sufrió una derrota dolorosa en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League contra el FC Barcelona (3-2), y uno de los jugadores que más críticas recibió fue Gianluigi Donnarumma. El portero italiano fue señalado por su actuación en el encuentro, lo que ha generado preocupación entre los hinchas del equipo parisino. Desde medios de comunicación como L’Equipe, se ha destacado la responsabilidad del ex AC Milan en los tres goles encajados por el Paris Saint-Germain. La prensa francesa ha resaltado la importancia del próximo partido de vuelta en Montjuic, donde el arquero tendrá la oportunidad de demostrar su valía y recuperar la confianza perdida.

“Donnarumma jugará con su credibilidad en Barcelona”, tituló el citado medio en su artículo sobre el italiano. “La presión no recaerá sólo sobre los hombros de Kylian Mbappé, esperado con impaciencia el martes en el partido de vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones”, agregó.

Las críticas hacia Donnarumma no se han hecho esperar, especialmente por parte de ex futbolistas y expertos en el deporte. Emmanuel Petit, ex centrocampista del Barcelona, cuestionó la actuación del portero, sobre todo en el tercer gol encajado por el PSG. Otros exjugadores, como Jérôme Rothen y Johan Djourou, también expresaron su decepción por el rendimiento del que es Selección de Italia.

Con solo 25 años, Donnarumma se encuentra en un momento crucial de su carrera. A pesar de haber sido titular en los nueve partidos disputados por el PSG en esta edición de la UEFA Champions League, su desempeño en el choque contra el Barcelona ha generado dudas sobre su continuidad como titular en el equipo parisino, de cara a la próxima temporada.

El contrato de Donnarumma con el PSG finaliza en 2026, pero ya se han planteado especulaciones sobre su futuro en el club. Durante el verano de 2023, se rumoreaba que el PSG buscaba un portero experimentado que pudiera competir por el puesto con Donnarumma. Sin embargo, el equipo optó por reforzarse con jóvenes talentos, como Arnau Tenas, del filial del Barcelona.

Ante la presión y las críticas recibidas, el partido de vuelta contra el Barcelona representa una oportunidad crucial para Donnarumma. El golero italiano demostrar su capacidad para superar adversidades y recuperar la confianza de sus compañeros y aficionados, en un enfrentamiento que podría definir su futuro en el PSG.

Gianluigi Donnarumma fue duramente criticado por prensa y exjugadores tras la derrota de PSG ante Barcelona.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. PSG?





El encuentro entre Barcelona y PSG, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions, empezará a las 2 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. En países como Argentina, Uruguay y Brasil podrá verse a partir de las 4; en España comenzará a las 9 de la noche.





¿En qué canales pasan Barcelona vs. PSG?





El partido entre FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina; en España se verá vía Movistar y Liga TV BAR. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

El Barcelona le ganó 3-2 a PSG en la ida de los cuartos de final de la Champions League, en París. (Foto: Getty Images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





La emoción de Will Smith al conocer a Lionel Messi en juego del Inter Miami