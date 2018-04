Momentos de mucha tensión se vivieron en el primer tiempo del Barcelona vs. Roma por la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Una de las situaciones más calientes la protagonizaron Ivan Rakitic y Daniele De Rossi cuando se jugaban los 24 minutos.

El italiano fue a presionar al croata, con mucha vehemencia, e hizo reaccionar a Ivan Rakitic. El volante azulgrana, luego de soltar la pelota a un compañero suyo, alzó al brazo derecho e impactó en el rostro del jugador de Roma. La jugada pasó desapercibida por el árbitro y no hubo sanción alguna. Para nadie.

El Barcelona busca terminar de sacarse el billete para semifinales de la Champions League en el campo de la Roma, en la vuelta de cuartos de la competición continental, tras su contundente victoria (4-1) de la ida en España.



El Barcelona goleó al conjunto de Eusebio di Francesco, pero fiel a su estilo, el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, no quiere relajación en la vuelta.



"En absoluto me veo en semifinales, han demostrado que tienen un buen equipo, nos queda un partido allí, no lo veo hecho ni mucho menos", aseguraba Valverde, el miércoles pasado tras el encuentro de ida.



El técnico de Barcelona acude a la capital italiana con su equipo de gala, con la única excepción de Philippe Coutinho, que no puede jugar la Champions League por haberlo hecho con el Liverpool.