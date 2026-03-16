El camino a la ‘Orejona’ vive una jornada decisiva con el partido de vuelta de los octavos de final. El Barcelona recibe al Newcastle United en el Spotify Camp Nou, luego del empate 1-1 en St. James’ Park, un resultado que deja la eliminatoria abierta y obliga a ambos conjuntos a buscar la victoria para sellar su clasificación.

El Barça, tras el agónico penal de Lamine Yamal que les permitió rescatar la igualdad en la ida, se presenta a este cotejo con la confianza que le otorga la localía. Los culés han demostrado su gran pegada en casa (ninguna derrota en lo que va del año), y mantienen un notable invicto de seis partidos en general (cinco victorias, un empate), consolidando un estilo ofensivo que hoy los tiene como protagonistas. En el plano individual, la jerarquía de Robert Lewandowski será vital; el polaco buscará inclinar la balanza a favor de los locales.

Por su parte, el Newcastle aterriza con la premisa de dar la sorpresa y validar su crecimiento en la élite europea. Los ‘Magpies’ estuvieron a minutos de llevarse la ventaja en la ida tras el gol de Harvey Barnes, demostrando un orden táctico y una resistencia que ya exhibieron en la fase de grupos, donde lograron salir airosos de escenarios complicados. El conjunto inglés llega tras encadenar un rendimiento fluctuante en la Premier League (tres victorias y tres derrotas en sus últimos seis partidos). La figura de Harvey Barnes emerge nuevamente como la principal amenaza; si el extremo vuelve a hacerse presente en el marcador, Betano paga 4.90.

El historial entre ambos clubes añade un tinte especial a este choque. Aunque el Barça ha logrado cuatro victorias en sus cinco enfrentamientos directos en Champions League, la paridad táctica mostrada en el duelo de ida sugiere que los antecedentes quedarán de lado una vez que ruede el balón. El Newcastle buscará romper la estadística histórica, mientras que los azulgranas intentarán reafirmar su hegemonía en fases de eliminación directa.

El partido de vuelta se disputará mañana, miércoles 18 de marzo, a partir de las 15:00 hora peruana. Las cuotas de Betano para este emocionante encuentro son las siguientes:

La victoria del FC Barcelona tiene 60% de probabilidades y paga 1.62 en Betano.

El empate en el Spotify Camp Nou tiene 21% de probabilidades y paga 4.75 en Betano.

tiene 21% de probabilidades y paga 4.75 en Betano. El triunfo del Newcastle United tiene 19% de probabilidad y paga 5.10 en Betano.

En cuanto a la clasificación a la siguiente ronda:

El FC Barcelona tiene 72% de posibilidades de clasificar y paga 1.33 en Betano.

El Newcastle United clasifica con 28% de posibilidades, y paga 3.35 en Betano.

Si el partido tiene más de 3.5 goles, la Supercuota de Betano paga 1.90.

Este enfrentamiento promete ser un choque de titanes, donde la épica y la estrategia se medirán en cada jugada, decidiendo quién avanza a la siguiente fase de la competición más prestigiosa de clubes de Europa.