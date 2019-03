Bayern Munich vs. Liverpool: fecha, horarios y canales TV del partidazo en Allianz por Champions League

Bayern Munich y Liverpool juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía FOX Sports 3 ONLINE TV por los octavos de final de Champions League 2019 en el Allianz Arena. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 15:00 horas en Perú y una hora antes en México. Se viene un partidazo entre los 'Bávaros', un equipo remodelado, y unos 'Reds' que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal.

Bayern y Liverpool se miden en el duelo que definirá al clasificado a los cuartos de final del torneo de clubes más importante de Europa a nivel de clubes. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el mítico Allianz Arena de Munich.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Bayern y Liverpool.



Bayern Munich vs. Liverpool: horarios en el mundo

14:00 horas en México | FOX Sports

15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas en Venezuela, Bolivia | FOX Sports

17:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia) | FOX Sports

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

23:00 horas en Catar y Arabia Saudita

04:00 horas del jueves en China

05:00 horas del jueves en Japón y Corea del Sur

Alabado por los medios de comunicación, cortejado por las marcas publicitarias: Jürgen Klopp desembarca en Múnich el miércoles con el Liverpool como un icono alemán: el hombre que plantó cara al Bayern cuando era técnico del Borussia Dortmund.



En la ida en Anfield, Liverpool y Bayern empataron con un 0-0 que deja todas las opciones abiertas, incluida una revancha de Klopp sobre los bávaros en Champions.



El carismático técnico es el último en haber arrebatado el título al Bayern en Bundesliga, con Borussia Dortmund en 2011 y en 2012. Desde entonces, el equipo de Múnich ha logrado seis títulos consecutivos, y sigue en ruta hacia el séptimo.



Pero también perdió contra el Bayern (2-1) la final de la Liga de Campeones de 2013. El peor recuerdo de su carrera. "No la miré después en video, demasiado doloroso", confiesa el alemán, que perdió el año pasado su segunda final contra el Real Madrid (3-1).



"No hay nada personal, pero cuando nos enfrentábamos a ellos o nos compraban nuestros jugadores, no iba a estar feliz y decir 'buena idea, se lo voy a llevar e coche'. No era bueno para el Borussia Dortmund, pero forma parte del negocio", explica.



Por su parte, el Bayern, que no podrá contar con el suspendido Joshua Kimmich, trepó el sábado a lo más alto de la Bundesliga, con igual cantidad de puntos que el Borussia Dortmund, tras golear 6-0 al Wolfsburgo, en su duodécima victoria en los últimos 13 partidos de la liga alemana.



Müller, Boateng y Hummels ante su revancha tras ser descartados de Alemania

Demostrar a Joachim Löw su error al descartarlos repentinamente de la selección alemana. Ese es el desafío y la motivación de Müller, Boateng y Hummels, ávidos de superar la humillación llevando al Bayern Munich a lo más alto en Europa.



Si necesitaban una motivación extra el miércoles contra el Liverpool en la vuelta de los octavos de final de la Champions (0-0 en la ida), ya la tienen: el seleccionador alemán descartó definitivamente de la selección a Thomas Müller, 29 años, Jérôme Boateng, 30 años, y Mats Hummels, 30 años, tres gloriosos campeones del mundo en Brasil-2014.



La decisión cayó como una losa en Múnich. Karl-Heinz Rummenigge, presidente del club, criticó la forma en que Löw anunció su desgracia a sus jugadores: apareciendo sin avisar una mañana en el centro de entrenamiento, entre dos partidos cruciales de la Bundesliga y a una semana del duelo contra el Liverpool, para informarles de que su decisión era firme y definitiva.



Bayern Munich vs. Liverpool: alineaciones probables

Bayern Munich : Neuer; Rafinha, Boateng, Hümmels, Alaba; Javi Martínez, Thiago, James Rodríguez; Gnabry, Ribery, Lewandowski.



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Keita; Salah, Mané, Firmino.

Resumen del Liverpool 0-0 Bayern Munich

Liverpool y Bayern Munich igualaron sin goles en la ida de los octavos de final de la Champions League 2019. (YouTube)

► Figuritas repetidas: Zidane y los técnicos que regresaron al banquillo del Real Madrid [FOTOS]



► ¡Es una locura! El XI soñado de Zidane para el Real Madrid al que nadie le ganaría, según 'The Sun' [FOTOS]



► ‘Duque’ de España: la llegada de Zidane acerca más a Hazard al Real Madrid



► Juventus vs Atlético de Madrid por FOX Sports: juegan Cristiano Ronaldo y Griezmann por Champions