Bayern Munich y PSG se verán las caras este domingo en la gran final de la Champions League 2019-20. Los dos elencos llegan con sus mejores elementos para hacer historia en la presente edición del certamen de clubes más importante del mundo.

Sin embargo, no será la primera vez que los dos elencos se enfrenten por este torneo, ya que estos equipos han medido fuerzas hasta en ocho ocasiones, dejando un saldo favorable a los parisinos sobre los teutones.

Bayern Munich llega a esta final tras aplastar 8-2 a FC Barcelona en los cuartos de final y vencer 3-0 a Lyon en la semifinal dela Champions League. PSG, por su parte, se impuso 2-1 a Atalanta y 3-0 a RB Leipzig. Será un partido no apto para cardíacos.

Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán, opinó que el PSG “no tiene puntos débiles” y que todos sus jugadores saben elevarse al nivel necesario para acompañar a Neymar y Kylian Mbappé.

“Es un súper equipo, equilibrado y completo”, dijo el tres veces campeón en la máxima competición europea con el Bayern de Múnich (1974, 75, 76), citado por la web alemana Sport1 antes de la final de la ‘Champions’, el domingo en Lisboa.

“Me gustan”, añadió el ‘Kaiser’, de 74 años. “Cuando el Bayern Munich jugó contra el Barcelona (8-2), siempre tuve la sensación de que tenían puntos débiles y que podíamos utilizarlos. No es el caso con el París. No tienen puntos débiles. Incluso comparados a Neymar y Kylian Mbappé, no hay ningún jugador que no esté a la altura”, finalizó.

