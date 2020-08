La plantilla del Bayern Munich ha prometido en una carta abierta a sus seguidores “darlo todo” en la final de Champions League ante PSG y lamenta que la afición no pueda acompañarlos en el último paso hacia el triplete debido a la pandemia del coronavirus.

“Hemos vivido una temporada larga y excepcional por razones conocidas y, pese a todo, nos separa solo un paso del segundo triplete de la historia del club”, dice la carta. ”Lamentablemente, queridos seguidores, no estarán en Portugal en la final contra el PSG. Los extrañaremos y lo daremos todo para hacer realidad su sueño que también es el nuestro”, agrega.

El mensaje añade que los seguidores estarán con el Bayern, donde quiera que estén. “Vemos nuestro club como una familia y este partido lo vamos a enfrentar todos unidos”, dice la plantilla, que este domingo irá por el segundo triplete de su historia tras el logrado en 2013 con el mítico Jupp Heynckes.

Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán, opinó que el PSG “no tiene puntos débiles” y que todos sus jugadores saben elevarse al nivel necesario para acompañar a Neymar y Kylian Mbappé.

"Es un súper equipo, equilibrado y completo", dijo el tres veces campeón en la máxima competición europea con el Bayern de Múnich (1974, 75, 76), citado por la web alemana Sport1 antes de la final de la 'Champions', el domingo en Lisboa.

"Me gustan", añadió el 'Kaiser', de 74 años. "Cuando el Bayern jugó contra el Barcelona (8-2), siempre tuve la sensación de que tenían puntos débiles y que podíamos utilizarlos. No es el caso con el París. No tienen puntos débiles. Incluso comparados a Neymar y Kylian Mbappé, no hay ningún jugador que no esté a la altura".





