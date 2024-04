En el corazón de Baviera, el Bayern Munich se encuentra inmerso en una tormenta de tensiones y declaraciones cruzadas justo en el momento más crucial de la temporada. Con la Bundesliga escapándose de sus manos por primera vez desde 2013 (Bayer Leverkusen se coronó campeón) y a las puertas de una eliminatoria vital de semifinales de la UEFA Champions League frente al Real Madrid, el club bávaro enfrenta una situación interna delicada que ha salido a la luz con los enfrentamientos entre dos de sus figuras más representativas: Thomas Tuchel, el entrenador, y Uli Hoeness, el presidente de honor de la institución alemana.

Todo comenzó con unas declaraciones de Hoeness, quien criticó abiertamente el enfoque de Tuchel hacia el desarrollo de jugadores jóvenes en el club. “Me llevo muy bien con él (Tuchel), aunque él tenga una opinión diferente. No cree que pueda mejorar a un Davies, un Pavlovic o un Musiala. Si no funciona, él piensa que es mejor comprar jugadores antes que mejorarlos”, afirmó en una entrevista.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para Tuchel, quien no tardó en responder con contundencia durante una entrevista con Sky Sports. El entrenador del Bayern se mostró visiblemente afectado por las críticas de Hoeness, asegurando que sus declaraciones estaban “muy lejos de la realidad” y que sentía que su honor como DT había sido herido. “No sé ni cómo responderle. Creo que lo que dice no tiene ni pies ni cabeza”, añadió.

El cruce de declaraciones entre Tuchel y Hoeness ha dejado al Bayern en una situación incómoda justo antes del enfrentamiento crucial contra el Real Madrid. Con una plaza en la final de la Champions en juego, el equipo se ve obligado a dejar de lado las distracciones internas y concentrarse en el desafío que tienen por delante en el terreno de juego.

El choque entre el Bayern y el Real Madrid es más que un simple partido de fútbol; es un clásico cargado de historia y rivalidad. Para el Bayern, es una oportunidad de redención para demostrar su verdadero potencial en la escena europea. Sin embargo, las tensiones internas amenazan con distraer al equipo en un momento crucial de la temporada.

Tuchel y Hoeness tuvieron un cruce de palabras antes de las semifinales de la Champions League.

Real Madrid vs. Bayern Munich: así llegaron a semifinales





En una noche vibrante en el Etihad Stadium, este miércoles 17 de abril, el Real Madrid se impuso al Manchester City en una emocionante tanda de penales 4-3, luego de que el encuentro de vuelta concluyera en empate 1-1, con goles de Rodrygo y Kevin De Bruyne. Con un total acumulado de 4-4, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti consiguió su pase a las semifinales de la Champions League.

Mientras tanto, en el lado alemán, durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el Bayern Múnich aseguró una victoria decisiva de 1-0 sobre el Arsenal en el Allianz Arena. Joshua Kimmich marcó el único gol de la disputa, garantizando así la clasificación del representativo bávaro a ‘semis’ con un marcador global de 3-2.

Real Madrid vs. Bayern Munich: fecha, hora y canal





El Real Madrid, ansioso de ganar otra Champions League en su historial, se medirá ante el Bayern Munich, el martes 30 de abril próximo en el Allianz Arena. Mientras que la vuelta se disputará en el Santiago Bernabéu, el 7 de mayo, una semana después.

Los compromisos se llevarán a cabo a partir de las 2 de la tarde en países como Ecuador, Colombia y Perú. En Chile y Paraguay, el inicio será a las 3:00 p.m., mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay comenzarán a las 4:00 p.m. Por otro lado, en España las pugnas comenzarán a partir de las 9 de la noche.

El partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX (México) y TNT Sports, señales oficiales de la Champions League para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar Liga de Campeones.

Real Madrid y Bayern Munich se enfrentan por las semifinales de la UEFA Champions League. (Foto: UEFA)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Conoce las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024