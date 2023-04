Sadio Mané se encuentra en el ojo de la tormenta luego de haber agredido físicamente a su compañero Leroy Sané al final del partido entre Bayern Munich vs. Manchester City por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Si bien el delantero africano fue castigado solo con una multa de medio millón de euros y una ausencia en la Bundesliga, los altos mandos del cuadro alemán creen que no es suficiente y ya evalúan si seguir contando con el futbolista es la mejor opción de cara a la próxima temporada. No se descarta venderlo, idea para la que ya han encontrado respuesta.

Tal y como informa ‘Sky Alemania’, Mané, enterado de una posible salida en el mercado de fichajes de verano, ha dejado en claro que nada va a moverlo del Bayern Munich, equipo en el sigue queriendo triunfar y con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025.

El ex del Liverpool tiene claro que aún puede aportar mucho al conjunto alemán, por lo que no considera oportuno acabar tan pronto su andadura en tierras bávaras. No obstante, nadie puede asegurarle que Thomas Tuchel lo incluirá en sus planes para la siguiente campaña.

Lamentablemente para los intereses de Mané, sus números de la presente temporada no le sonríen. Con tan solo seis goles en la Bundesliga, el internacional con Senegal cayó a segundo plano bajo las órdenes de Naggelsmann y todavía no ha conseguido convencer a Thomas Tuchel.





¿Cuándo vuelve a jugar Mané vs. Manchester City?





El duelo de vuelta de cuartos de final entre el Manchester City y los alemanes está programado para este miércoles 19 de abril. El duelo se jugará en Allianz Arena a partir de las 2 de la tarde y será transmitido para toda América Latina a través de ESPN, STAR Plus y HBO MAX.

Pese al 3-0 de la ida, Pep Guardiola, DT del City, es cauto y cree que la eliminatoria no está decidida: “Es un resultado increíble, pero sé lo que significa ir a Múnich y que tendremos que hacer algo diferente para no sufrir. Vamos allí a marcar goles y a ganar el partido”.





