Brujas vs Benfica se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) en el duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se llevará a cabo este miércoles 15 de febrero en el Estadio Jan Breydel y arrancará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN 2, STAR Plus, HBO Max México, Movistar, SKY Sports, DAZN y Fútbol Libre para todos los países de América Latina. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.

Líder de la liga portuguesa y favorito sobre el papel, el Benfica visita este miércoles en octavos de final de Liga de Campeones el campo del Brujas, un equipo con dudas y problemas que confía en que la competición europea le sirva de trampolín para el resto de la temporada.

El vigente campeón de la liga belga -cuarto actualmente y a 20 puntos del líder- está lejos del buen momento de forma que atravesaba en otoño, cuando quedó primero en su grupo de clasificación, superando al Bayern Leverkusen, Oporto y Atlético de Madrid, y se clasificó para los cruces de la “Champions” por primera vez desde la temporada 1990/91.

La eliminación de la Copa de Bélgica en diciembre y los malos resultados en el campeonato regular le costaron el puesto al entrenador Carl Hoefkens, sustituido en enero por el inglés Scott Parker.

Brujas vs. Benfica: horarios y canales del partido

Pero las cosas apenas han mejorado en las pocas semanas que el nuevo técnico lleva al frente del equipo de referencia en Bélgica, que en siete partidos con Parker ha sumado una derrota, una victoria y cinco empates, el último el pasado fin de semana contra la Union Saint-Gilloise.

En ese partido no jugaron dos de las piezas clave del Brujas en su brillante inicio de temporada, el español Ferran Jutglà y el danés Andreas Skov, que suman respectivamente diez y nueve goles esta temporada pero son duda también para el cruce contra el Benfica.

El Benfica se desplaza a Bélgica como el claro favorito y con el objetivo de prolongar su excelente racha en la Liga de Campeones.El equipo portugués fue primero del grupo H y no se dejó intimidar por la Juventus de Turín o el poderoso PSG de Mbappé, Messi y Neymar, pero en octavos no contará con una de sus estrellas, el argentino Enzo Fernández. Sin embargo, su millonario traspaso al Chelsea -121 millones de euros- no parece haber hecho daño al conjunto entrenado por el alemán Roger Schmidt, que sigue líder en solitario de la Liga de Portugal.

El técnico alemán rápidamente encontró un sustituto para el joven argentino y le ha dado la oportunidad al portugués Chiquinho, que ha formado pareja con Florentino como los centrocampistas más retrasados sobre el terreno de juego. Además, el Benfica tiene a muchos de sus jugadores realizando temporadas de ensueño, como el internacional portugués João Mário, que con 16 goles y 9 asistencias es uno de sus elementos más activos.

Brujas vs. Benfica: probables alineaciones

Brujas: Mignolet; Mata, Hendry, Mechele, Meijer; Rits, Onyedika, Vanaken; Buchanan, Yaremchuk y Lang.

Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Aursnes, Florentino, Neres, Rafa Silva, João Mário; Goncalo Guedes.





