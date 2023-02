Zlatan Ibrahimovic siempre se ha mostrado como uno de los futbolistas más fuertes y duros del mundo. Sin embargo, es humano como todos y eso quedó muy claro en una reciente entrevista en ESPN. El delantero del Milan estuvo en la televisión y conversó con el periodista Thijs Slegers, a quien conoció durante su etapa en Ajax y lo considera un buen amigo. El sueco se enteró que el comunicador padece de leucemia y no pudo evitar llorar al enviarle un sentido mensaje.

Zlatan llegó al Ajax a mediados de 2001. Se encontró solitario por su dura personalidad que demostró en su carrera, pero Thijs Slegers, quien en ese época era jefe de prensa del PSV, llegó a su vida y construyeron una buena amistad que mantienen hasta el día de hoy. Sin embargo, el delantero no sabía que el cronista lucha contra una leucemia aguda desde 2020.

El periodista está atravesando la fase terminal de la enfermedad. En lugar de estar internado en un centro médico, ha decidido utilizar sus últimas semanas de vida para contar su historia de lucha personal y ser un ejemplo. Es así que, durante la transmisión de ESPN, llegó a conversar con Zlatan Ibrahimovic, a quien le pidieron recordar el momento en que se conocieron.

“¿Si me acuerdo? Claro que me acuerdo, era el único amigo que tenía en Países Bajos. Estaba perdido, era joven, estaba confundido y no tenía a nadie. De la nada apareció este periodista que se acercó a mí y en ese momento los periodistas no eran mis amigos. Fuimos a cenar y al día siguiente ya éramos grandes amigos”, recordó el futbolista del Milan.

“Jugamos al tenis, me ayudó un montón, me dio todo el apoyo que necesitaba. Ese fue el primer paso en mi carrera y hasta escribí de él en mi libro. Entró directo en mi corazón desde el primer momento. Thijs, sólo quiero decir que te quiero mucho mi amigo”, mencionó un emocionado Zlatan, quien a los pocos segundos soltó unas lágrimas frente a las cámaras.

Zlatan recordó el momento en el que conoció a su amigo Thijs Slegers (Video: ESPN)

Slegers fue homenajeado por PSV

En la reciente victoria del PSV ante Groningen por 6-0, el estadio le rindió un emotivo homenaje a Slegers, quien se encontraba en uno de los palcos. Fueron miles de aplausos que llegaron desde las tribunas, mientras se veían fotos del exjefe de prensa del club por todo el Philips Stadion. En el campo de juego, los futbolistas de los dos equipos se detuvieron a reconocer el trabajo del periodista.





