Mira aquí el canal FOX Sports EN VIVO y EN DIRECTO | Para América Latina te lleva a todas tus pantallas el partido ONLINE TV entre PSG y Leipzig por Champions League 2020 en el estadio Da Luz de Lisboa sin cortes comerciales y legalmente.

FOX Sports es la entidad máxima que representa a la corporación FOX en los Estados Unidos, que une a diferentes marcas para llegar a un aproximado de 100 millones de espectadores en un solo fin de semana con contenido deportivo exclusivo a través de sus transmisiones online, vía cable TV y por descarga directa en algunos países a través de su aplicativo para Android y iOS.

FOX Sports incluye dentro de su cartelera de televisión deportiva la FS1, FS2, FOX Soccer Plus y FOX Deportes. Las propiedades digitales de FOX Sports incluyen también la web oficial y la aplicación FOX Sports, que proporciona transmisión de video en vivo del contenido de FOX Sports, puntajes instantáneos, estadísticas y alertas a dispositivos ya mencionados. Además, FOX Sports y la plataforma de transmisión social, Caffeine poseen conjuntamente Caffeine Studios que crea contenido exclusivo de deportes electrónicos, deportes y entretenimiento en vivo.

Además, en los últimos años ha habido un enorme cambio en esta cadena que ha hecho que Disney, debido al acuerdo millonario que tuvo concretando la venta por 71 millones de dólares, se el principal responsable de la cadena en todo el mundo. Es por ello que FOX Sports también comparte contenido con ESPN, los únicos dos medios que emiten la UEFA Champions League de manera oficial en sus plataformas digitales.

Pero, ¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO ONLINE GRATIS? ¿Es posible? ¿Cómo consigo una suscripción Premium para poder ver todos los partidos de la Champions League? En este artículo haremos un pequeño repaso de todas las opciones que da la plata

FOX Sports EN VIVO EN DIRECTO: sigue aquí los partidos de Champions League 2020.

▶ Ver FOX Sports como paquete de cable pagado

En algunos casos, los operadores de cable utilizan paquetes que incluyen diferentes canales para sus seguidores, por lo que los contratos con ellos no son por transmisiones específicas, sino por un grupo de opciones en la que podría estar FOX Sports 1, FOX Sports 2 y FOX Sports 3.

Además, debido a la popularidad de los partidos de la Champions League y otros eventos deportivos, los paquetes suelen renovarse e independizan ciertos canales para que sean adquiridos de manera separada, aunque aquellos que tienen cable desde hace tiempo mantienen su programación original sin cambios.

Si quieres ver FOX Sports de manera gratuita en la televisión, lo mejor es revisar si este canal se encuentra dentro del paquete del contrato de TV que ya tienes. Podrías llevarte una grata sorpresa si eres un cliente fiel y tu paquete de años podría incluir algún canal de FOX Sports Premium sin haberte dado cuenta.

▶ Cómo y dónde VER FOX Sports Premium, Fox Sports 2, Fox Sports 3, Fox Play En vivo, en directo y online

Lastimosamente para los fans que no les gusta pagar suscripciones online, el canal FOX Sports y todas sus variantes tienen un costo en cualquier país del mundo. Si se quiere ver algún contenido de esta cadena, será necesaria una suscripción premium de pago que permita el acceso al catalogo online de ese canal y todos los demás. Sin embargo, aquí hay algunas opciones para verlo “gratis” si es que no quieres pagar para ver su contenido.

▶ ¿Puedo ver FOX Sports COMPLETAMENTE GRATIS?

Otra opción un poco obvia para poder ver FOX Sports gratis es con la ayuda de un amigo. Los partidos de la Champions League es una competición tan popular que es muy probable que nuestros conocidos también la vean. De ser así, ellos podrían tener en su propio cable el canal de pago.

Si este es el caso, no temas en preguntarles si podrías ver tu partido favorito con ellos. Tal vez en modo de agradecimiento llevarás algo para compartir ese día, pero estarás viendo FOX Sports gratis sin pagar nada más que lo que uses en transporte y en comida.

▶ FOX Sports GRATIS por 30 días

Al igual que Netflix y otros servicios de streaming por Internet, Fox Sports te permite afiliarte en su servicio de pago completamente gratis, para que disfrutes todo su contenido por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su app o hacerlo a través de Claro Video.

Antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para este “truco” necesitarás tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, si no, no podrás utilizar esta opción.

Está de más decir que si se cumplen los 30 días, el cobro se hará de manera automática para que sigas disfrutando el servicio. Si no quieres que esto pase, tienes cancelarlo antes de ese tiempo y utilizar otra tarjeta con otro correo para afiliarte otra vez y conseguir FOX Sports Gratis de manera indefinida, aunque es posible que tu dispositivo móvil también tenga que ser cambiado para que no reconozca que ya gastaste estos 30 días gratis.

▶ FOX Sports Gratis con cuentas compartidas

Fox Sports permite utilizar una cuenta de pago en varios dispositivos diferentes. Esta información es vital para aquellos que se quieren ahorrar un poco de dinero así como para los que no quisieran pagar absolutamente nada y ver el canal de manera gratuita.

Si tienes algún amigo o familiar que haya contratado Fox Sports Play, la aplicación para ver el canal vía streaming por Internet, podrías pedir prestada la cuenta solo para ver tus partidos de ese día y disfrutar de el análisis completo de la página con las tablas que te ofrece la aplicación.

▶ Descarga FOX Sports Premium para Android y IOS

Fox Sports y otros canales se encuentran dentro de la aplicación de FOX (Foto; Google Play)

Tal como reza la descripción oficial del aplicativo: “con la app de FOX Sports disfruta EN VIVO de los mejores eventos deportivos del mundo como UEFA Champions League, UEFA Europa League, *Conmebol Libertadores, Bundesliga, Superliga Argentina, La Liga MX, CONCACAF Champions League, NFL, MLB, UFC, Premier Boxing Champions, WWE, Fórmula 1 y todos nuestras producciones originales y mucho más.”

Fox Sports Premium: cómo ver en Cablevisión

En decodificadores Flow Box, HD y MAX encontrarás la señal de FOX Sports Premium en el canal 603 y la señal de TNT Sports en el canal 604. Los mismos canales aplican para Flow App. Si tienes decodificador digital, aquí podrás encontrar la señal FOX Sports Premium en el canal 123 y la señal de TNT Sports en el canal 124.

FOX Sports Premium en Telecentro

Muchas personas se preguntan qué canal es FOX Sports en Cablevisión, Telecentro y DirecTV para ver en vivo la UEFA Champions League. En este caso específico, FOX Sports es el canal 24 (105 en HD) mientras que FOX Sports 2 es el canal 25 (106 en HD), solo para Argentina.

Canales TV para seguir la Champions League 2020

Perú: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Argentina: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX Sports Premium y FOX Play

Brasil: FOX Sports, FOX Sports 2, SporTV, SporTV 2, SporTV 3 y Globo

Chile: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Colombia: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Ecuador: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Paraguay: FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports 3

Uruguay: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Bolivia: FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports 3

