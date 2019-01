Lo paga caro: la sanción a Thomas Müller tras terrible entrada sobre Tagliafico en Champions League

El pasado 12 de diciembre, el mundo entero se sorprendió con la dura imagen de Thomas Müller con el pie elevado, golpeando a Nicolás Tagliafico en el Bayern Munich vs. Ajax por Champions League. El alemán vio la tarjeta roja y hoy se conoció su sanción.



Tanto Müller, como el defensor del Ajax, Maximilian Wöber, no jugarán los octavos de final del torneo europeo debido a la roja directa que vieron en el encuentro, anunció este viernes la UEFA.



El partido disputado en Amsterdam finalizó con un empate a tres goles. Los dos jugadores fueron sancionados con dos encuentros de suspensión.



Müller no jugará ante el Liverpool en la eliminatoria de octavos (19 febrero - 13 marzo) mientras que Wöber se perderá los duelos ante el Real Madrid (13 febrero - 5 marzo), vigente triple campeón de la competición.



Bayern Múnich anunció inmediatamente su intención de presentar un recurso a esta decisión de la UEFA, para intentar reducir la sanción a un partido.



En la última jornada de la fase de grupos, Müller atacó un balón aéreo con el pie y golpeó al argentino Nicolás Tagliafico en la cabeza. Fue expulsado por el árbitro francés Clemente Turpin.



Tagliafico sufrió una herida en el lugar del impacto, pero pudo finalizar el partido.



Fue la primera roja que recibió Müller desde sus comienzos profesionales en 2019. Al final del partido pidió disculpas y aseguró que su acción había sido completamente involuntaria.