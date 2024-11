Este miércoles 6 de noviembre, Barcelona se mide contra Estrella Roja de Belgrado, un equipo histórico de la competición (campeón en la temporada 1990-91), pero que en las últimas décadas no tuvo protagonismo en el plano internacional. Los azulgranas pasan por un buen momento y vienen de ganar en LaLiga; por el lado de los serbios, también son líderes en el plano local. A continuación, te indicamos la hora, fecha y más detalles importantes de este cruce por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League 2024-25.

El Barcelona llega a su visita a Belgrado con la intención de mantener su posición en la parte alta de la UEFA Champions League, tras haber superado su tropiezo en el debut con dos victorias consecutivas. El equipo de Hansi Flick busca continuar su racha positiva para afianzarse en la clasificación. Por su parte, el Estrella Roja aún no ha sumado puntos en la competencia y tratará de lograr su primera victoria en la Champions, aunque a nivel doméstico, ambos equipos se encuentran cómodamente liderando sus respectivas ligas.

El conjunto serbio se presenta con una ofensiva peligrosa, encabezada por los delanteros Cherif Ndiaye y Bruno Duarte, quienes son las principales amenazas en el ataque. A ellos se suman el extremo izquierdo Aleksandar Katai y el volante de creación Luka Ilic, quienes también pueden marcar la diferencia en el juego ofensivo del Estrella Roja.

En Barcelona, la calidad de su ataque se ve reflejada en el excelente rendimiento de figuras como Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha. El equipo culé se muestra sólido tanto en ataque como en defensa, consolidándose como uno de los clubes de mejor nivel en el fútbol europeo actual, con un juego bien estructurado y equilibrado.

A nivel doméstico, el Estrella Roja lidera cómodamente la Superliga de Serbia con 10 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor. El equipo viene de una contundente victoria 5-1 sobre el Spartak Subotica, con goles de Silac, Milan Rodic, Cherif Ndiaye, Felicio Milson y Aleksandar Katai, lo que resalta su buen momento en el campeonato nacional.

Por su parte, el Barcelona viene de una sólida victoria 3-1 en el Derby de Catalunya contra el Espanyol, un resultado que le permitió mantenerse como líder único de LaLiga, con una ventaja de 9 puntos sobre el Real Madrid, su inmediato perseguidor. El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta al 31 de octubre de 1996, en la Recopa de Europa, cuando empataron 1-1 en Belgrado, con goles de Zoran Jovicic para el Estrella Roja y Giovanni para el Barcelona.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Estrella Roja?

Por la cuarta fecha de la fase liga, Barcelona vs. Estrella Roja se enfrentan por la Champions League. El duelo iniciará este miércoles 6 de noviembre a las 3:00 p.m., en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 5:00 p.m.; en Bolivia y Venezuela a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m. y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Estrella Roja?

Este importante duelo entre Barcelona vs. Estrella Roja será transmitido en Sudamérica por ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. Por otro lado, Fox Sports transmitirá en Argentina, ESPN Premium en Chile, TNT Sports en México, Movistar Liga de Campeones en España y ViX en Estados Unidos. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partidazo.





