Por allá en 2018, jugó la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool. Ambas escuadras, con sus respectivos poderes, llegaron al NSK Olimpiiskyi en Kiev, Ucrania, para sumar una nueva orejona a sus palmarés. Finalmente, los blancos se quedaron con el galardón tras vencer 3-1 a los ‘Rojos’. Sin embargo, más allá del triunfo, hubo un hecho que marcó un silencio en el partido para muchos: Sergio Ramos hizo una llave a Mohamed Salah, sacándolo del encuentro. Este incidente sigue siendo un recuerdo difícil de superar y, recientemente, Jürgen Klopp, quien fue el DT de los ingleses en ese entonces, habló en el podcast de Toni Kroos, exjugador de los merengues, y reveló su opinión sobre el defensor español que se lesionó a su delantero egipcio.

El técnico alemán comenzó la charla refiriéndose a Ramos, haciéndole una pregunta a su compatriota. “¿Es de verdad un buen compañero?”, interpeló Klopp a Kroos. “Sí, es muy buen compañero”, respondió el excentrocampista que se retiró tras finalizar su partición en la Eurocopa 22024 con la camiseta de Alemania. “Me resulta difícil de creer. Desde luego, no es mi jugador favorito”, dijo el DT.

Es importante recordar que el egipcio cayó mal en una jugada en la que forcejeó con el defensor del Real Madrid de ese entonces, quien tenía parte de su brazo derecho agarrado como una llave. La acción no parecía tener mayores consecuencias, pero el impacto del ‘Faraón’ sobre el hombro izquierdo finalmente obligó a su sustitución por Lallana, y se le vio en lágrimas al delantero.

“Fue brutal. La gente dice que fue una acción inteligente del defensa. Obviamente, Sergio Ramos no sabía si estaba lesionado o no a Salah en la acción, pero lo aceptó y tampoco le importó demasiado. Nunca he podido entender esa mentalidad”, acotó Jürgen que fue testigo del suceso. Ante esto, Toni le consultó si alguna vez tuvo jugadores con ese tipo de estilo de juego.

“Puedes repasar mis equipos y verás que nunca tuve jugadores así. Y si los tuve, me aseguré de que no siguieran en el equipo. Es demasiado para mí”, mencionó el alemán. Por otro lado, también se refirió al resultado, donde terminaron siendo los perdedores. “Ese día pensé: ‘¿Qué hemos hecho para merecer algo así?’ Creo que fue un día injusto desde nuestro punto de vista”, señaló.

Sin embargo, el fútbol siempre te da revancha y Klopp tuvo otra oportunidad para medirse en una final de la Champions League en 2022, pero nuevamente el Madrid se llevó la victoria, contando con un monumental Thibaut Courtois. “Nadie podrá explicarme cómo pudimos perder. Nunca he conocido a un equipo que no se haya visto tan afectado por los períodos de presión como el Madrid”, concluyó.





La nueva faceta de Jürgen Klopp tras dejar al Liverpool

Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, fue designado como director de actividades de fútbol en Red Bull, tal como anunció a fines de septiembre la multinacional austríaca de bebidas energéticas. Red Bull, que posee una notable presencia en el fútbol de élite, es propietaria de tres clubes destacados: Leipzig, Salzburgo y Nueva York. El técnico alemán, de 57 años, comenzará en su nuevo cargo el 1 de enero de 2025, según el comunicado de la compañía.

“Tras 25 años en los banquillos, solo un proyecto de esta magnitud podría motivarme tanto”, declaró Klopp. “Mi principal objetivo será actuar como asesor para los entrenadores y la dirección de los clubes de Red Bull”. De acuerdo con Sky Alemania, el contrato de Klopp con Red Bull incluye una cláusula de rescisión que permitiría su salida si se le ofreciera el cargo de seleccionador de Alemania.

Recordemos que Red Bull cuenta con varios clubes bajo su dirección. En Europa, sin haberse instalado todavía entre los grandes clubes del fútbol, los equipos de Salzburgo, en Austria, país de origen de la multinacional, y en Leipzig disputan la prestigiosa Liga de Campeones. Mientras que, en Estados Unidos, el equipo de Nueva York compite en la MLS, campeonato que en los últimos años ha atraído a grandes estrellas como el argentino Lionel Messi en el Inter de Miami.

