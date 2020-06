Algunas ligas europeas comenzaron a llegar a su fin en estos días, con lo que la fase de grupos de la Champions League 2020-2021 comenzó a llenarse de importantes nombres. Si bien la mayoría de campeonatos se terminarán de desarrollar, otros (como el torneo en Países Bajos y Francia) culminaron en la jornada en la que se encontraban a causa de la propagación del coronavirus en el mundo.

Liverpool se proclamó campeón, hace unos días, con lo que se sumó a Bayern Munich y PSG como los primeros representantes de sus respectivos países.

En esta galería, podrás apreciar a los demás equipos que ya figuran en la fase de grupos de la próxima edición de la Champions League.

¿Cómo y dónde se jugará la parte final de la Champions League 2019-2020?

Lisboa será la sede de la final de la Champions League 2019-2020, según confirmó la UEFA. El comité ejecutivo del organismo europeo decidió conveniente tomar esta decisión para evitar la propagación del coronavirus. Además, dejaron claro que se respetarán las localías de los partidos restantes de octavos de final para equilibrar las cosas. Estos duelos (Barcelona vs. Nápoli - Manchester City vs. Real Madrid - Bayern Munich vs. Chelsea y Juventus vs. Lyon) se llevarán a acabo entre el 7 y 8 de agosto.

La siguiente etapa de la Champions League se jugará a partidos únicos, los mismos que se desarrollará en el estadio Da Luz de Benfica y en el José Alvalade de Sporting de Lisboa. Esta será una edición inédita, llamada ‘La final de 8’, debido a que todas las llaves se definirán en la misma ciudad. La fecha para los cuartos de final va desde el 12 al 15 de agosto.

Las semifinales, están programadas para el 18 y 19 del mes en mención, lo que dejará unos días para armar el cierre de fiesta que se llevará a cabo en el estadio Da Luz y la gran final de la Champions League se desarrollará el 23 de agosto.

