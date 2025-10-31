Este martes, el Liverpool recibirá al Real Madrid en Anfield, en un encuentro que promete revivir una de las rivalidades más intensas del fútbol europeo. Ambos equipos se han enfrentado en dos finales del torneo (2018 y 2022), marcadas por el protagonismo de figuras como Mohamed Salah, quien ahora llega al duelo con la misión de reencontrarse con el gol y volver a ser decisivo en el torneo más importante del continente.

Salah, que solía brillar por su capacidad goleadora, vive actualmente un tramo de juegos por debajo de sus estándares habituales. En sus últimos ocho partidos, ha anotado apenas dos goles. Este bajo rendimiento ha encendido las alarmas tanto en la hinchada como en los comentaristas, quienes se preguntan si aún está al mismo nivel que le permitió convertirse en uno de los mejores del mundo.

Para la casa de apuestas deportivas online Betsafe, en esta oportunidad no solo se trata de luchar por los tres puntos o avanzar en la competencia. Para Salah es la oportunidad para demostrar que sigue siendo un futbolista de élite, capaz de decidir encuentros grandes por eso cuenta con una cuota de 2.63. La presión se intensifica porque el entorno espera goles, desequilibrio y respuestas.

En septiembre, el Liverpool obtuvo una victoria de 3-2 frente al Atlético Madrid, gracias a un cabezazo decisivo de Virgil van Dijk. Y en octubre, respondieron de forma contundente ante el Eintracht Frankfurt con un triunfo 5-1. Sin embargo, antes de esas victorias habían sufrido varios traspiés que habían encendido las alertas en el entorno: por ejemplo, la eliminación en octavos de final de la pasada edición del torneo ante el Paris Saint‑Germain, mediante tanda de penales.

En conclusión, la próxima cita con el Real Madrid será más que un partido de fútbol; será una prueba para Mohamed Salah y una oportunidad para recordar por qué es uno de los delanteros más temidos de Europa. En sus jugadas está la tranquilidad de muchos seguidores del Liverpool y, para él, el momento de silenciar voces de duda y reivindicarse en el escenario más exigente.

Cuotas para el partido:

Gana Liverpool: 2.52.

Gana Real Madrid: 2:58.

Acerca de Betsafe:

Somos una casa de apuestas lanzada al mercado peruano en 2019 como parte de Betsson Group. Betsafe se ha consolidado como la alternativa favorita de entretenimiento en línea para los amantes del deporte y los juegos de casino. Ofrecemos una amplia selección de cuotas y una variedad incomparable de eventos y ligas deportivas de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Además, con más de 1,000 juegos de casino y tragamonedas, brindamos una experiencia diversa y emocionante para nuestros clientes.

En Betsafe, nos comprometemos con el juego responsable. Implementamos medidas para asegurar que nuestros clientes puedan disfrutar de nuestras ofertas de manera segura y controlada, promoviendo prácticas de juego responsable.

Para mayor información, visita nuestro sitio web http://www.betsafe.pe/