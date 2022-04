Real Madrid dio el golpe en Champions League en marzo de este año y dejó en el camino al PSG, rival que había conseguido superarlo por 1-0 en el Parque de los Príncipes y ponerse adelante en el marcador en el Santiago Bernabéu. Karim Benzema anotó un ‘hat-trick’ en la ‘Casa Blanca’, sentenció el 3-1 y llevó de la mano a su equipo a los cuartos de final de la competición.

La eliminación del máximo torneo continental había significado un duro golpe para Lionel Messi y compañía. El club planea hacer una restructuración decisiva en junio de este año que incluiría la salida de Mauricio Pochettino de la dirección técnica e incluso la contratación de psicólogos deportivos para poder darle mayor confianza a los jugadores.

Según explica L’Equipe, el no jugar instancias decisivas de Champions significó un duro golpe para los jugadores ‘bleus’, por lo tanto, la dirección deportiva ya baraja la posibilidad de que lleguen especialistas exteriores para trabajar con la plantilla. “Necesitan curar las heridas que provocó el Madrid”, explican.

La decisión se tomó dentro del seno luego de la derrota en el Bernabéu. Los futbolistas del PSG fueron muy superiores en 150 minutos ante los blancos, pero se descuidaron siete minutos y terminaron perdiendo la serie. Esta desconcentración, presente en todas las hecatombes del equipo, es lo que quiere transformar los líderes cataríes.

La eliminación a manos del Real Madrid se suma a una de las tantas que ha sufrido el equipo azul. Este 2022 se cumplieron 5 años del mítico 6-1 a manos del Barcelona.

El conjunto azulgrana llegaba al partido de vuelta tras caer goleado por 4-0 en el Parque de los Príncipes, con un doblete de Di María y tantos de Verratti y Cavani, pero en el Barça tenían claro que podrían remontar la eliminatoria y así lo manifestó Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido.

El mencionado medio resalta que actualmente el club no cuenta con un psicólogo para afrontar este tipo de problemas anímicos. En febrero de este año, la institución francesa anunció la llegada de Vincent Boutoul, que, aunque trabaja en el club, se centra en el equipo sub 19 femenino y no tiene vinculación con el primer equipo masculino.





