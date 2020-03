Unas declaraciones de Jürgen Klopp a la página de Liverpool han tenido cierta repercusión. El entrenador alemán afirmó que fue complicado planificar el duelo de vuelta contra Atlético de Madrid por Champions League. El DT señaló que, en medio de la crisis causada por el coronavirus, las circunstancias fueron delicadas.

Este sábado, Carlo Ancelotti, técnico del Everton, le ha dado la razón a su colega. El estratega italiano desveló que tuvo un diálogo con su par de los ‘Reds’ en la antesala del compromiso desarrollado en Anfield, con la presencia del público local y visitante.

“Klopp me dijo que jugar bajo esas condiciones era un acto criminal y creo que tenía razón”, manifestó ‘Carletto’ en una entrevista publicada por el periódico deportivo de su país, il Corriere dello Sport.

¿Qué dijo Jürgen Klopp?

El técnico de Liverpool reconoció que en Inglaterra el coronavirus todavía era un tema ajeno. Pero el panorama del teutón cambió cuando conoció las medidas adoptadas en la capital española: cierre de escuelas y universidades.

“Fue muy extraño prepararse para ese partido, para ser honesto. Normalmente no peleo con las cosas que me rodean, puedo construir barreras a derecha e izquierda cuando me preparo para un partido, pero en ese momento fue realmente difícil”, declaró.

La preocupación de Carlo Ancelotti

La mente del DT del Everton está en los problemas ocasionados por la expansión del coronavirus y el impacto de la población. Por ello, el italiano dejó en segundo plano la reanudación de la actividad futbolística.

“Hoy la prioridad es la salud y cómo limitar la infección. Todo lo demás es secundario. No me preocupa cuando se comenzará de nuevo ni cuándo acabará la temporada. Créeme, no me importa, en este momento es el menor de mis pensamientos”, explicó Ancelotti.





