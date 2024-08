El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, que actuamente juega en el Al Nassr de Arabia Saudita, recibirá un “premio especial” el jueves 29 de agosto, en coincidencia con el sorteo de la Champions League. La UEFA, con sede en Nyon, anunció este reconocimiento para el jugador, quien es el máximo goleador histórico del torneo. Este premio destaca su importante contribución a la competición más prestigiosa de clubes de fútbol europeo.

A sus 39 años, Cristiano Ronaldo ha acumulado 140 goles en 183 partidos en la Champions League, superando en 11 tantos a Lionel Messi y en 46 a Robert Lewandowski, el único de los tres que sigue activo en la competición. El delantero ha logrado ganar este torneo en cinco ocasiones, una con el Manchester United en 2008 y cuatro con el Real Madrid en los años 2014, 2016, 2017 y 2018. Desde enero de 2023, el futbolista juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

El premio que recibirá el portugués será entregado por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en reconocimiento a su notable legado en la competición. Además de ser el máximo goleador histórico, Cristiano Ronaldo ostenta otros récords en la Champions League, incluyendo el mayor número de veces como máximo goleador del torneo, más goles en una sola temporada y la racha goleadora más larga.

El sorteo para la primera fase de la Champions League se celebrará el jueves 29 de agosto en Mónaco y marcará el inicio del nuevo formato del torneo. Este cambio amplía el número de equipos de 32 a 36 y sustituye la fase de grupos por un “minicampeonato”, en el que cada equipo jugará contra ocho rivales diferentes.

Cristiano Ronaldo y lo que hará post retiro

En una reciente entrevista con el medio portugués NOW, Cristiano Ronaldo, conocido como ‘CR7′, abordó su futuro tras el retiro y descartó cualquier posibilidad de permanecer en el fútbol como entrenador. El delantero subrayó que nunca ha considerado la idea de convertirse en técnico y que su enfoque actual está completamente centrado en seguir jugando y contribuyendo a su selección. “En mi mente, por el momento, no pasa (la posibilidad de) ser entrenador de un primer equipo o de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello [...] No veo mi futuro pasando por ahí. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro sólo Dios lo sabe”, afirmó en la entrevista.

A medida que se acerca el anuncio de los convocados de Portugal para la UEFA Nations League 2025, Cristiano también expresó su deseo de seguir aportando al equipo nacional. Destacó que, aunque no informará con antelación cuando decida retirarse de la selección, su intención actual es ayudar en los próximos compromisos. “Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada [...] Pero ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Nations League y me gustaría mucho jugar”, comentó el delantero.

En cuanto a la liga portuguesa, Cristiano reveló que sigue los partidos cuando puede, especialmente los relacionados con el Sporting Lisboa, el club donde se formó. “Ojalá en esta nueva temporada puedan hacer un campeonato brutal [Sporting Lisboa]. El FC Porto y el Benfica también tienen excelentes equipos y harán el campeonato más complicado”, expresó, mostrando su interés por el desarrollo del fútbol en su país natal.

Cristiano Ronaldo arrasa en YouTube

Cristiano Ronaldo ha dado un giro de 180° en el YouTube, esto tras estrenarse en la mencionada plataforma el 21 de agosto. Su estreno fue impresionante: en apenas 90 minutos, su canal alcanzó un millón de suscriptores, un récord inédito.

De esta manera, el ‘Bicho’ emerge como una nueva fuerza en YouTube. Aunque el récord de MrBeast, con sus 311 millones de suscriptores, sigue siendo un reto difícil de alcanzar, la velocidad con la que Cristiano Ronaldo ha acumulado seguidores demuestra que está preparado para competir con los nombre más importantes de la plataforma.





