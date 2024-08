Aunque está en una edad en la que muchos futbolistas ya están pensando en el retiro o simplemente ya colgaron los botines, Cristiano Ronaldo continúa demostrando su vigencia a sus 39 años. El legendario atacante portugués continúa en actividad y ya está cerca de los 900 goles como futbolista profesional, lo que demuestra que para él no hay límites. Y si bien muchos se preguntan qué pasará cuando decida alejarse del fútbol, el ‘Bicho’ dejó pistas sobre el rumbo que tomará cuando ese día llegue.

En una reciente entrevista para el medio portugués NOW, ‘CR7′ habló sobre su futuro después del retiro y descartó sí toda opción de continuar ligado al mundo del fútbol, sobre todo convertirse en entrenador. Cristiano enfatizó en que nunca contempló la idea de ser entrenador y su enfoque solo está centrando en continuar su carrera como jugador y seguir contribuyendo con su selección.

“En mi mente, por el momento, no pasa (la posibilidad de) ser entrenador de un primer equipo o de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello [...] No veo mi futuro pasando por ahí. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro sólo Dios lo sabe”, declaró Cristiano Ronaldo al medio NOW, canal portugués propiedad de un grupo mediático en el que es uno de los principales inversores.

Asimismo, a falta de cuatro días para que Roberto Martínez anuncie a los convocados de Portugal para la UEFA Nations League 2025, Cristiano Ronaldo enfatizó el hecho de querer seguir contribuyendo con el combinado luso. Eso sí, aclaró que el día que se retire de su selección no tendrá la obligación de darlo a conocer.

“Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada [...] Pero ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Nations League y me gustaría mucho jugar”, agregó Cristiano.

Por otro lado, el ‘Bicho’ reveló que sigue cuando pueda las incidencias de la liga portuguesa, en especial del Sporting Lisboa, club donde se crío el delantero. “Ojalá en esta nueva temporada puedan hacer un campeonato brutal [Sporting Lisboa]. El FC Porto y el Benfica también tienen excelentes equipos y harán el campeonato más complicado”, apuntó.

Cristiano Ronaldo arrasa en YouTube

Cristiano Ronaldo ha dado un giro de 180° en el YouTube, esto tras estrenarse en la mencionada plataforma el 21 de agosto. Su estreno fue impresionante: en apenas 90 minutos, su canal alcanzó un millón de suscriptores, un récord inédito.

De esta manera, el ‘Bicho’ emerge como una nueva fuerza en YouTube. Aunque el récord de MrBeast, con sus 311 millones de suscriptores, sigue siendo un reto difícil de alcanzar, la velocidad con la que Cristiano Ronaldo ha acumulado seguidores demuestra que está preparado para competir con los nombre más importantes de la plataforma.





