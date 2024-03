¡Bendito sea el fútbol! El sorteo de los cuartos de final de la Champions League, llevado a cabo este viernes en Nyon (Suiza), sede de la UEFA ha dejado una llave muy interesante: FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Dos gigantes del fútbol europeo chocarán en busca de un lugar en las semifinales del torneo más prestigioso a nivel de clubes. En las siguientes líneas, te ofrecemos la fecha, hora, canales de TV y formas de ver el encuentro al que muchos han calificado como una final anticipada camino a Wembley.

¿Cuándo y a qué hora jugarán PSG vs. Barcelona?

El PSG, con un Mbappé ansioso de ganar la primera Champions League de su carrera, se medirá ante el vigente campeón de España, comandado por Xavi Hernández, el 9 o 10 de abril próximo en el Parque de los Príncipes de París. Mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic el 16 o 17 del mismo mes.

A diferencia de los octavos de final, y por el cambio de horario en Europa, los cuartos de la Champions League se jugarán una hora más temprano. Así las cosas, el PSG vs. Barcelona empieza a las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil va desde las 15:00.

¿En qué canales ver PSG vs. Barcelona?

El partido entre PSG vs. Barcelona, que fue la tercera llave en salir en el sorteo de cuartos de final, podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX (México) y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

PSG y Barcelona se enfrentaron en la Champions League por última vez en 2021. (Foto: Getty Images)

PSG vs. Barcelona: los antecedentes

2020/21 – octavos de final (avanzó el PSG)

PSG 1 – 1 Barcelona

Barcelona 1 – 4 PSG

2016/17 – octavos de final (avanzó el Barcelona)

Barcelona 6 – 1 PSG

PSG 4 – 0 Barcelona

2014/15 – cuartos de final (avanzó el Barcelona)

Barcelona 2 – 0 PSG

PSG 1 – 3 Barcelona

2014/15 – fase de grupos

Barcelona 3 – 1 PSG

PSG 3 – 2 Barcelona

2012/13 cuartos de final (avanzó Barcelona)

Barcelona 1 – 1 PSG

PSG 2 – 2 Barcelona

1994/95 – cuartos de final (avanzó PSG)

PSG 2 – 1 Barcelona

Barcelona 1 – 1 PSG

¿Cómo llegan PSG y Barcelona a cuartos de final?

Para acceder a los cuartos de final, el equipo del asturiano Luis Enrique Martínez ha tenido que dejar en el camino a la Real Sociedad, rival al que venció con un global de 4-1. Tras ganar en la ida y vuelta. Mientras que los dirigidos por Xavi Hernández, que vuelven a esta instancia por primera vez desde 2020, derrotaron al Napoli con un global de 4-2.

¿Cuáles son las otras llaves de cuartos de Champions League?

El encuentro entre PSG y Barcelona no será la única gran llave que regale la etapa de cuartos de final de la Champions League. Además de este partido, Real Madrid enfrentará a Manchester City, Atlético de Madrid se verá las caras ante Borussia Dortmund, mientras que el Bayern Munich hará lo propio con el Arsenal.

Así se jugarán los cuartos de final de la Champions League.

