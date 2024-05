A comienzos de enero, la llegada de Vitor Roque al FC Barcelona parecía ser una jugada necesaria, con el apuro de que se adapte rápidamente al fútbol europeo y comience a mostrar esas condiciones que llevaron a que desembolsaran 61 millones de euros por él (30 millones fijos y otros 31 millones en variables). Sin embargo, el delantero de 19 años no terminó de convencer del todo a Xavi Hernández, a pesar de que tuvo apariciones valiosas con goles incluidos –registra dos goles en once partidos disputados en LaLiga–.

En ese sentido, en el Barça han comenzado a plantearse su continuidad o la posibilidad de prestarlo a un club donde pueda tener los minutos que no es seguro que tenga la próxima temporada. Xavi cumplirá su contrato y permanecerá en el banquillo al menos por un curso más, por lo que el rol del brasileño seguirá siendo secundario y se verá obligado a esperar cualquier oportunidad siendo suplente.

En ese sentido, según la información que desveló As este miércoles, el exdelantero de Athletico Paranaense no ve con malos ojos salir del FC Barcelona, si al final no va a contar con las chances que le ofrecieron para triunfar en el fútbol europeo. Eso sí, su entorno más cercano solo quiere dos salidas para él y eso supone una encrucijada para los culés: solo aceptarán una salida si es una venta total, más no una cesión; en todo caso, el jugador deberá seguir en el club.

Por supuesto, a Vitor Roque no le faltan pretendientes que quieran contar con sus servicios. Los dos principales, según señala la citada fuente, son el Tottenham y el Napoli. En el caso de los ‘Spurs’, ellos ya pujaron por tenerlo cuando todavía era menor de edad y jugaba en el balompié brasileño, no obstante, finalmente terminó marchándose al FC Barcelona. Así pues, no desaprovecharán la oportunidad de ficharlo si el contexto parece propicio para una negociación.

Asimismo, en la Premier League parecen encantados con Vitor Roque, ya que Manchester United y Chelsea también están interesados en preguntar las condiciones para llevárselo. En el caso de los ‘Red Devils’, la decepcionante temporada que están cerrando y los años que llevan dando pena a nivel local e internacional, obliga a los directivos a ponerse las pilas para buscar a un acompañante para el danés Rasmus Højlund.

Lo cierto es que todavía no hay una propuesta formal de estos clubes, pero eso no quita que seguirán atentos a cualquier movida por el FC Barcelona. Ya que los azulgranas son los dueños del pase de la joya brasileña, son los primeros que tendrán que moverse en el mercado de fichajes para encontrarle un sitio a su jugador. Asimismo, la necesidad económica que tienen podría ser clave en este asunto.

Un detalle a tomar en cuenta es que André Cury, agente de Vitor Roque, señaló hace poco que el sueño de su patrocinado sigue siendo triunfar en el cuadro catalán. “El sueño Vitor Roque sigue siendo triunfar en el FC Barcelona”, sostuvo en diálogo con Rac1. Veremos qué surge en las próximas semanas, pues tiene previsto reunirse con Deco, director deportivo de los culés.

¿Qué se le viene al FC Barcelona?

Luego de su última derrota por 4-2 a manos del Girona, FC Barcelona volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a la Real Sociedad por la trigésima jornada de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el lunes 13 de mayo desde las 2:00 p.m. (horario peruano), se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO.





