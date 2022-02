No será la primera vez que enfrente a su exequipo por una eliminatoria de Champions League, pero eso no hace que no sea especial y hasta que, incluso, una parte suya desee no jugar el encuentro. Ángel Di María se sinceró en la previa del encuentro entre PSG y Real Madrid, este martes por los octavos de final del torneo, y explicó lo complicado que se le hace enfrentar a su ‘ex’.

“A veces dejas un club y tienes la oportunidad de volver a jugar contra él. Hay una parte de nosotros que no quiere, porque teníamos grandes cosas allí. Pero, por otro lado, es lindo poder jugar contra amigos y contra un club donde has ganado muchos títulos”, contó el ‘Fideo’ para ‘Canal Football Club’.

Además, el extremo ha afirmado que “también” es bonito “ser capaz de demostrar que todavía estás a un alto nivel”. Finalmente, ha recordado también a la afición merengue: “No estaba contenta porque yo había marcado en París -por la última vez que se enfrentaron ambos equipos-. Había celebrado el gol y cuando volví allí me interrumpieron un poco, pero también recibí mucho cariño”.

Di María jugó en el Real Madrid del 2010 al 2014, y durante ese tiempo ganó, entre otros títulos, la anhelada ‘Décima’ Champions con los ‘blancos’. Después de eso se fue al Manchester United, en el que tan solo estuvo una temporada. Y luego llegó al PSG.

No continuaría en París

A poco del partido contra Real Madrid por la Champions League, el periódico L’Equipe informó uno de los planes de la directiva pensando en la siguiente campaña. Según la fuente citada, el alto mando de la institución no tiene intenciones de ofrecer una extensión de contrato al argentino, quien está firmado hasta junio.

El Paris Saint Germain quiere ir en otra dirección y está a pocos meses de desprenderse de Di María, quien, entre otras tantas cosas, es el máximo asistidor en la historia del club. Solo esta campaña, el jugador de la Albiceleste ha repartido cuatro pases de gol y marcó tres veces en un total de 17 presentaciones en el campeonato doméstico.

