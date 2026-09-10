Bayern Múnich vuelve a escena en Europa. El gigante alemán iniciará este jueves su recorrido en la Champions League 2026-27 ante Bodø/Glimt, que llegará al Allianz Arena con la misión de desafiar los pronósticos frente a uno de los grandes candidatos del torneo.

El estreno en la fase liga será una primera prueba para los bávaros en una temporada en la que la conquista continental vuelve a marcar el pulso de su ambición. Con el respaldo de su público en Múnich, el equipo dirigido por Vincent Kompany buscará imponer su jerarquía desde el arranque ante un conjunto noruego acostumbrado a competir sin complejos.

Luis Díaz vivirá una noche especial. El colombiano afrontará su primer partido de Champions League con Bayern Múnich, en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo. El atacante será una de las piezas ofensivas del cuadro bávaro junto a Harry Kane, Jamal Musiala y Michael Olise, nombres con los que el local intentará construir una presentación contundente.

Bodø/Glimt, por su parte, asumirá el reto de sostenerse ante el dominio territorial del Bayern y encontrar espacios para lastimar. El conjunto visitante sabe que el margen de error será mínimo en el Allianz Arena, pero también que un buen resultado en Múnich puede alterar el rumbo de su campaña desde la primera jornada.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt EN VIVO por la Champions League?

La transmisión de Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt estará disponible a través de distintos canales y plataformas, de acuerdo con el país o territorio desde el que se siga el partido.

País o región Canal / plataforma España Movistar Plus+ Alemania DAZN Estados Unidos y Puerto Rico Paramount+ / ViX México FOX One Latinoamérica ESPN / Disney+ Premium

La disponibilidad de los canales y plataformas puede variar según el territorio, el plan contratado y el operador de televisión o streaming.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt?

Bayern Múnich y Bodø/Glimt se medirán este jueves 10 de septiembre por la primera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-27. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Alemania y España.

Hora Países 13:00 México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 14:00 Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 15:00 Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET) 16:00 Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 21:00 Alemania y España

Horario, TV y cómo ver EN VIVO el Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt por la Champions League 2026

Partido Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt Competición UEFA Champions League 2026-27 Fase Fase liga Jornada 1 Fecha Jueves 10 de septiembre de 2026 Hora 21:00 en Alemania y España Estadio Allianz Arena Ciudad Múnich, Alemania Entrenador de Bayern Múnich Vincent Kompany Entrenador de Bodø/Glimt Kjetil Knutsen

¿Cuáles serían las formaciones probables de Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt?

Bayern Múnich buscará iniciar con sus principales figuras ofensivas, mientras Bodø/Glimt intentará responder con un bloque competitivo y velocidad para atacar los espacios que deje el equipo local.

Bayern Múnich, probable formación: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

Bodø/Glimt, probable formación: Haikin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft, Bjorkan; Auklend, Berg, Get; Helmersen, Hauge, Blomberg.

Las alineaciones oficiales se confirmarán aproximadamente una hora antes del inicio del partido.