Arsenal vs. Atlético de Madrid. (Foto: Getty Images)
Arsenal vs. Atlético de Madrid. (Foto: Getty Images)
Arsenal enfrenta a Atlético de Madrid por la Champions League. (Video: Arsenal)
Arsenal enfrenta a Atlético de Madrid por la Champions League. (Video: Arsenal)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la vuelta de las semifinales? Según la programación de la UEFA, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 5 de mayo del 2026: ESPN y FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 2:00 p.m. (horario peruano, con una hora más en Chile).

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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