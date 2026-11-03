¿Dónde ver Barcelona vs. Aston Villa EN VIVO | EN DIRECTO por la fecha 4 de la Fase de Liga de la Champions League? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasarán este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la UEFA, este choque está pactado para este martes 3 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Spotify Camp Nou.

Barcelona vs. Aston Villa: previa del partido

¿Dónde ver Barcelona vs. Aston Villa por la Champions League?

El partido entre Barcelona vs. Aston Villa se podrá ver en Perú, Argentina, Colombia y Ecuador a través de ESPN por televisión y Disney+ Premium por streaming. En España, la transmisión estará a cargo de Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+. El encuentro se jugará este martes 3 de noviembre de 2026.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Aston Villa en Perú?

En Perú, el encuentro de la tercera fecha de la fase liga de la Champions League será transmitido por ESPN. También estará disponible por Disney+ Premium para quienes prefieran seguirlo por internet mediante una suscripción activa.

¿Dónde ver Barcelona vs. Aston Villa en Argentina?

Los hinchas en Argentina podrán seguir el partido por ESPN, a través de la señal de televisión por cable, y por Disney+ Premium en streaming. Se recomienda revisar la programación del operador para conocer el canal específico que emitirá el encuentro.

¿Cómo ver Barcelona vs. Aston Villa por Disney+ Premium en Sudamérica?

Los usuarios de Perú, Argentina, Colombia y Ecuador podrán acceder a la transmisión mediante Disney+ Premium, desde la aplicación o la página web oficial. Para ver el encuentro será necesario contar con una suscripción activa y comprobar la disponibilidad del partido en el país correspondiente.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Aston Villa en Colombia?

En Colombia, el partido se podrá ver por ESPN en televisión y por Disney+ Premium mediante streaming. Ambas opciones permitirán seguir el duelo entre el equipo de España y el conjunto de Inglaterra.

¿Dónde ver Barcelona vs. Aston Villa en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del encuentro estará disponible por ESPN y Disney+ Premium. Los aficionados podrán elegir entre la señal televisiva de ESPN y la alternativa digital, de acuerdo con sus servicios contratados.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Aston Villa en España?

En España, el partido se podrá seguir por Movistar Liga de Campeones, disponible dentro de la oferta de fútbol de Movistar Plus+. La plataforma también permitirá acceder al encuentro por internet, según el paquete contratado.

¿Cómo ver Barcelona vs. Aston Villa online desde España?

Los aficionados en España podrán ver el partido mediante Movistar Plus+, siempre que cuenten con un paquete que incluya la Champions League. La señal de Movistar Liga de Campeones es la opción televisiva para seguir el encuentro en directo.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Aston Villa en Perú, Argentina, Colombia, Ecuador y España?

El partido se disputará este martes 3 de noviemnre de 2026 en el Spotify Camp Nou. El inicio está programado para las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:00 p.m. en Argentina; y 9:00 p.m. en España.

¿Dónde seguir el minuto a minuto de Barcelona vs. Aston Villa?

Los aficionados podrán seguir las incidencias, los goles y las principales estadísticas mediante la cobertura en directo de medios deportivos como Depor. La previa también permitirá consultar las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos equipos antes del pitazo inicial.

Barcelona vs. Aston Villa en el Spotify Camp Nou por la Champions League. (Video: FC Barcelona)