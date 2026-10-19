En el Parque de los Príncipes (París, Francia), Barcelona vs. PSG se enfrentarán por la jornada 3 de la Fase de Liga de la Champions League 2026-27, pactado para este martes 20 de octubre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, donde los dirigidos por Hansi Flick y Luis Enrique nos regalarán el partido más esperado de la fecha y que promete emocionarnos de principio a fin.

Barcelona y PSG protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la tercera fecha de la Champions League 2026-27. Ambos equipos comenzaron la Fase de Liga con dos victorias consecutivas y quieren mantener su paso perfecto en el torneo continental. El duelo también tendrá un ingrediente especial: enfrentará a Hansi Flick con Luis Enrique, dos entrenadores que apuestan por el protagonismo con el balón y el juego ofensivo.

El cuadro azulgrana llega motivado tras vencer por 5-2 al Real Betis en LaLiga, resultado que prolongó su gran arranque de temporada. En la Champions, los dirigidos por Flick también consiguieron resultados importantes: derrotaron 5-2 al Feyenoord y luego golearon 4-1 al Galatasaray en Turquía. Con estos antecedentes, el equipo catalán buscará trasladar su poder ofensivo al escenario europeo, aunque tendrá una prueba exigente ante el vigente campeón.

Una de las principales armas del Barcelona será Lamine Yamal, quien atraviesa un gran momento individual. El joven atacante suma nueve goles y diez asistencias entre LaLiga y la Champions, cifras que reflejan su influencia en el equipo. A su desequilibrio se suman futbolistas como Raphinha y Pedri, piezas importantes para generar ocasiones y controlar el ritmo del partido. La capacidad de los azulgranas para encontrar espacios será fundamental ante una defensa parisina que también sabe atacar con muchos jugadores.

Lamie Yamal es una de las principales cartas de gol del Barcelona, pero sobre todo, de desequilibrio individual. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, Flick afronta el compromiso con varios problemas en la zona defensiva. Eric García sufrió una lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas entre tres y cuatro semanas, mientras que Jules Koundé quedó descartado por un esguince en el tobillo izquierdo. Andreas Christensen también figura entre las bajas, por lo que el entrenador deberá reorganizar su última línea para enfrentar a uno de los ataques más peligrosos de Europa. La recuperación de Gerard Martín, incluido en la convocatoria, representa una alternativa para el cuerpo técnico.

Por su parte, el PSG llega después de superar por 3-1 al Estrasburgo en la liga francesa y de vencer 4-2 al Manchester City en su anterior presentación europea. El equipo de Luis Enrique ha recuperado continuidad en sus resultados y cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias en distintas zonas del campo. Su fortaleza está en la presión, la circulación rápida y la capacidad para atacar los espacios que deja el rival. No obstante, deberá prestar atención a las transiciones defensivas para evitar que el Barcelona encuentre oportunidades cerca del área.

El conjunto parisino también tendrá una ausencia importante: Nuno Mendes no estará disponible por una lesión muscular en el muslo izquierdo. El lateral portugués es una pieza relevante por su recorrido y su capacidad para defender en situaciones de uno contra uno, especialmente frente a extremos veloces como Lamine Yamal. Pese a ello, Luis Enrique no considera que su baja determine el planteamiento del equipo y ha insistido en que controlar la posesión será una de las mejores formas de limitar el peligro azulgrana.

El historial reciente añade otro motivo de expectativa. En los últimos enfrentamientos europeos, el PSG ha conseguido resultados importantes frente al Barcelona y ganó por 2-1 en el más reciente cruce de la Fase de la Liga, disputado en octubre de 2025. En el balance general de sus duelos en competiciones de la UEFA, ambos clubes registran seis victorias cada uno y cuatro empates, con 29 goles para cada lado. La igualdad estadística anticipa un enfrentamiento en el que los detalles pueden marcar la diferencia.

Con dos equipos que llegan en buen momento y necesitan sostener su rendimiento en Europa, el partido promete intensidad desde el inicio. Barcelona intentará imponer su circulación de balón y aprovechar el talento de sus atacantes, mientras que el PSG buscará hacer valer su experiencia reciente en la competición y castigar cualquier desajuste defensivo.

Ousmane Dembélé es el vigente Balón de Oro. (Foto: Getty Images)

¿En qué canales ver Barcelona vs. PSG?

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¿A qué hora juegan Barcelona vs. PSG?

Barcelona vs. PSG se enfrentan este martes 20 de octubre por la fecha 3 de la Fase de Liga de la Champions League 2026-27. El encuentro, que se disputará en el Parque de los Príncipes, está programado para las 2:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

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