Dónde ver Barcelona vs. Chelsea EN VIVO: canales de TV de ESPN, Movistar Plus y Fútbol Libre TV
En la Champions League, Barcelona vs. Chelsea juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) desde Stamford Bridge. Este duelo estará disponible en señal de ESPN y Movistar Plus de España. Todos los detalles en la siguiente nota.
Barcelona vs. Chelsea se miden por la Champions League 2025-26 (EN VIVO | EN DIRECTO) desde Inglaterra. El encuentro se jugará este miércoles 25 de noviembre en Stamford Bridge. ¿En qué canales se verá? Conéctate a ESPN (Disney Plus Premium) si estás en Latinoamérica, Movistar Liga de Campeones desde España y en México por HBO MAX y TNT Sports; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Según la programación de la UEFA, el partido está pactado para las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos seis horas más en España).
Barcelona vs. Chelsea por Champions League. (Video: FC Barcelona)