¿Dónde ver Barcelona vs. Feyenoord EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 1 de la Fase de Liga de la Champions League? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasarán este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la UEFA, este choque está pactado para este miércoles 9 de septiembre desde las 11:45 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Spotify Camp Nou.

¿Dónde ver Barcelona vs. Feyenoord en Perú?

En Perú, el partido de la Champions League podrá verse por ESPN y vía streaming a través de Disney+. El encuentro se jugará este miércoles 9 de septiembre.

¿Dónde ver Barcelona vs. Feyenoord en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán seguir el encuentro por ESPN y Disney+, plataformas que tienen la transmisión de la Champions League en Sudamérica.

¿Dónde ver Barcelona vs. Feyenoord en Colombia?

En Colombia, Barcelona vs. Feyenoord será transmitido por ESPN y Disney+. El partido comenzará a las 11:45 a.m., hora colombiana.

¿Dónde ver Barcelona vs. Feyenoord en México?

En México, el partido podrá seguirse por FOX One, mientras que la cobertura digital también estará disponible a través de las plataformas correspondientes al mercado mexicano.

¿Dónde ver Barcelona vs. Feyenoord en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los aficionados podrán ver el encuentro mediante Paramount+ y TUDN USA, según la distribución anunciada para este partido de Champions League.

¿Dónde ver Barcelona vs. Feyenoord en España?

En España, la transmisión estará disponible por Movistar Liga de Campeones, además de Orange TV y LaLiga TV Bar. El partido comenzará a las 6:45 p.m., hora española.

¿Dónde ver Barcelona vs. Feyenoord en Centroamérica?

En Centroamérica, la transmisión estará disponible mediante Disney+, mientras que en algunos mercados también figura TNT Sports dentro de la distribución regional.

Barcelona vs. Feyenoord. (Video: FC Barcelona)